Nuuskan käyttöä työpaikoilla ei juuri valvota – savuttomuusperiaatteet eroavat toisistaan

Posti alkoi vuoden alussa edistää savuttomuusajattelua yrityksen sisällä, kertoo työhyvinvointijohtaja Anne Tallgren. Myös sähkötupakka ja nuuska luetaan näiden savuttomuusperiaatteiden piiriin. Työaikana ei tupakkatuotteita saa käyttää.

Vaikka monissa yrityksissä pyritään savuttomuuteen, eroavat yritysten näkemykset toisistaan erityisesti nuuskan käytön kohdalla.

Postissa nuuskapussia ei saa lätkäistä ylähuuleen työajalla. Mahdollinen nuuskan käyttö tulee tehdä taukojen aikana. Jokaiselle, jonka "huuli törröttää", ei silti sanktioita satele.

Jos työntekijä käyttää tupakkatuotteita työaikana, voi esimies asian huomatessaan muistuttaa häntä savuttomuusperiaatteista.

– Suoranaisesti ei ole mitään seuraamuksia. Positiivisesti kannustetaan, Tallgren sanoo.

Tallgrenin mukaan yrityksessä tarjotaan savuttomuuteen tukea työterveyshuollossa. Myös korvaushoitoja voidaan maksaa, kun ne on hankittu työterveyshuollon kautta.

Tallgren kertoo, että työntekijöiden keskuudessa poltetaan lähinnä savukkeita. Nuoremman ikäluokan – jota Posti työllistää runsain määrin – keskuudessa nuuska on sen sijaan Tallgrenin mukaan tämän päivän sana.

Savuttomuus ei ole kuitenkaan työnantajan sanelema tavoite.

– Työsuojelutoimikunnasta tuli toive, että eikö Postilla voitaisi jo lähteä edistämään savuttomuutta, Tallgren kertoo.

Varoitukset voivat johtaa potkuihin

Metsäteollisuusyhtiö UPM:ltä kerrotaan, että savukkeet ja sähkötupakka ovat kiellettyjä. Tehtaan porttien sisällä ei näitä nikotiinituotteita saa käyttää.

Nuuskaa ei ole kuitenkaan lähdetty kieltämään. Syynä tähän on ollut se, että nuuskan käyttöä olisi yrityksen mukaan mahdoton valvoa.

Elintarvikealan konserni Saarioisten tehtailla on sen sijaan ollut kaikkien tupakkatuotteiden kielto voimassa jo vuosikymmenen ajan.

– Hyvin stabiili tilanne on ollut jo monta vuotta. Totta kai se aikanaan aiheutti mielipahaa ja siitä keskusteltiin paljon. Toki varmasti edelleen on mielipiteitä, mutta yhtiötason keskustelua ei ole asiasta moneen vuoteen enää käyty, kertoo laatu-, vastuullisuus-, ja lakiasioiden johtaja Tero Tuominiemi Saarioiselta.

Jo kieltoa asetettaessa päätettiin, että kielto koskee kaikkia tupakkatuotteita. Tämän vuoksi Saarioisella ei ole nuuskan käyttöä tarvinnut ohjeistuksissa eritellä. Jos nuuskaa haluaa käyttää, on tätä varten lähdettävä tehtaan porttien ulkopuolelle, aivan niin kuin savukkeen sytyttääkseen.

– Periaatteessa se on niin kuin mikä tahansa järjestyssääntörikkomus. Eli on mahdollista, että tulee suullinen varoitus siitä, että on rikkonut sääntöä. Jos tarpeeksi monta varoitusta ottaa, voi jopa työsuhdekin päättyä, jos ei korjaa toimintaansa, Tuominiemi sanoo.

Tupakoinnin kieltäminen tuli Saarioisella ylhäältä päin. Tupakointi ja korkea hygienia, jota elintarviketuotanto vaatii, eivät kulkeneet yhtiön mielestä käsi kädessä.

Myös kaupan alan Keskolla on suunnitelma savuttomuuden saavuttamiseksi. Yksittäisissä toimipaikoissa savuttomuusperiaatteet ovat jo käytössä.

Keskon työterveyshuollon ylilääkäri Pirjo Anttila sanoo, että periaatteet koskevat myös nuuskan käyttöä. Tätä ei kuitenkaan Anttilan mukaan valvota erityisesti, eikä siitä seuraa rangaistuksia.

– Linjaus on se, että mennään hyvinvointi ja terveys edellä. Savuttomuuslinjaukseen edetään tuen kautta sen sijaan, että se on kieltojen kautta tehtyä.

Nuuskan käyttö lisääntymään päin

Työpaikoilla on yritetty asettaa nuuskan käytölle rajoja aiemminkin, joskus myös huonolla menestyksellä.

Vuonna 2013 eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin linjasi, ettei Kouvolan kaupungin harjoittama nuuskapolitiikka perustunut lakiin. Savuttomaksi julistautunut kaupunki oli kieltänyt työntekijöitään käyttämästä nuuskaa työaikana.

– Ratkaisu perustui siihen vanhaan lakiin, jossa tupakan savu oli sellainen, minkä perusteella saattoi kieltää sen, kertoo esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström oikeusasiamiehen kansliasta.

Savuhaitta oli tuolloin ainoa syy, jonka perusteella työnantaja saattoi kieltää tupakkatuotteiden käytön laajemmalti. Nuuskasta ei savuhaittaa kuitenkaan synny. Tupakkalaki on sittemmin muuttunut.

Vuonna 2016 voimaan tulleen lain aikana ei ole uusia tapauksia tullut käsittelyyn. Lindström kertoo, ettei hän tämän vuoksi tunne uutta lakia tarpeeksi hyvin, että voisi nuuskakieltoja kommentoida.

2000-luvulla päivittäinen tupakointi on ollut pääsääntöisesti vähentymään päin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 20–64 vuotiaista suomalaisista tupakoi päivittäin noin 13 prosenttia vuonna 2017.

Sen sijaan nuuskan käyttö on lisääntynyt erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä viime vuosina. 20–34-vuotiaista miehistä nuuskaa käytti päivittäin melkein joka kymmenes vuonna 2017.