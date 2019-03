Nykäsen hautajaissaattue on Jyväskylän lähihistoriassa poikkeuksellinen tilaisuus – Poliisi varautuu liikenneruuhkiin

Suurta yleisöä suositellaan saapumaan Laajavuoreen Matti Nykäsen muistosaattuetta seuraamaan bussilla. Jyväskylän kaupunki ei aio lisätä bussivuoroja Laajavuoreen lauantaina.

– Normaalien vuorojen mukaan mennään, kommentoi kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpää.

Mäenpään mukaan Nykäsen hautajaissaattue on poikkeuksellinen tilaisuus Jyväskylän kaupungin historiassa.

– Olen ollut jyväskyläläinen vuodesta 1975, ja töissä kaupungilla 40 vuotta, enkä muista vastaavaa julkista hautajaissaattuetta. Olihan Nykänen myös poikkeuksellisen tunnettu henkilö ja menestynyt urheilija, ja tämä on hieno tapa muistaa Nykästä, pohtii Mäenpää.

Mäenpään mukaan paikalle tulevan väkimäärän suuruutta on mahdoton etukäteen arvioida.

– Se voi jonkun verran vaikuttaa, että Keski-Suomessa on parhaillaan hiihtolomaviikko, Mäenpää sanoo.

Jyväskylän Hiihtoseuran puheenjohtaja Pasi Sajasalon mukaan JHS:llä ei ole roolia lauantain muistosaattueen järjestelyissä.

– Seurana muistimme Mattia jo 17.2 kilpailuviikonlopun yhteydessä. Nyt organisoitua muistamista mäkimontussa ei ole tulossa, yksityishenkilöinä seuran jäseniä voi tietysti olla paikalla, Sajasalo kommentoi.

Poliisi ja omaiset toivovat mahdollisimman monen saapuvan saattuetta seuraamaan kävellen tai bussilla.

Keskisuomalainen kartoitti mahdollisia pysäköintipaikkoja niille, jotka haluavat joka tapauksessa tulla paikalle omalla autolla. Parhaat pysäköintimahdollisuudet ovat heti Taulumäen kohdalla, reitin alussa.

Koko Tuomiojärven uimarannan pysäköintialue on käytettävissä. Lisäksi Taulumäentien varressa pysäköintipaikkoja on esimerkiksi Gradian Priimus-kampuksella.

Gradian virastomestari Juha-Petteri Hautamäki vahvisti Keskisuomalaiselle, että lauantaina alueella voi pysäköidä ilman opiskelija- tai henkilökuntalupaa. Lisää pysäköintipaikkoja löytyy Taulumäentien toiselta puolelta, Reivikujan varrelta.

Myös Mankolan koulun pysäköintialueet ovat lauantaina vapaasti saattoväen käytössä. Ennen Ruokkeentien risteystä Palokan markettien läheisyydessä on laajat pysäköintialueet.

Reitin loppupuolella pysäköintimahdollisuuksia ei juuri ole. Parkkipaikat Laajiksen hiihtokeskuksen alueella tarvitaan Laajiksessa laskettelijoille, sillä hiihtolomaviikko on vilkkainta sesonkia. Laajavuoren ensilumenladun vieressä on muutamia pysäköintipaikkoja. Läheisen Scandic Laajavuoren pysäköintialue on tarkoitettu hotellin asiakkaille.

Sisä-Suomen poliisin komisario Juha Mäntysen mukaan Laajavuoressa pysäköintiä ohjaavat näihin tehtäviin erikseen palkatut järjestyksenvalvojat. Poliisi huolehtii yleisillä teillä liikenteen sujuvuudesta.

– Jos ihmiset lähtevät liikkeelle omilla autoilla, liikenne voi ruuhkaantua erityisesti vilkkaimmissa risteyksissä. Poliisi varmistaa normaalin päivätyönsä mukaisesti, ettei syntyisi liikenneruuhkia, ja jos syntyy, niitä puretaan, sanoo Mäntynen.

– On varauduttava isoonkin väkimäärään, mutta tämä on täysin arvailua, Mäntynen jatkaa.

Koko saattoreitin varrella kulkee maantien vieressä kevyenliikenteenväylä, josta saattuetta voi turvallisesti seurata.

Käyttäydy kunnioittavasti

Yleisö seuraa hautajaissaattoa katujen laidoilta eikä aja vain läheisille tarkoitetun hautajaissaattueen perässä. Myöskään saattokulkueen väliin ei ole soveliasta ajaa omalla autolla. Poliisi valvoo liikenteen sujumista. Kulkueen edellä ja perässä ajaa poliisiauto.

Kaupungin viestintäjohtaja Helinä Mäenpään mukaan tiettyjä pukeutumis- tai käyttäytymisohjeita saattuetta seuraavalle yleisölle ei ole, mutta toivottavaa on luonnollisesti arvokas ja kunnioittava käyttäytyminen sekä kadun varsilla että Laajavuoren mäkimontussa.

– Ei esimerkiksi lähdetä juoksemaan saattueen rinnalla. Annetaan saattueen mennä rauhassa ja kunnioitetaan sitä. Se on vain pieni ohikiitävä hetki, jonka aikana kulkue ohittaa katsoja, muistuttaa Mäenpää.

Aiotko seurata Matti Nykäsen hautajaissaattuetta? Lähetä meille kuva reitin varrelta. Voit lähettää kuvan sähköpostilla osoitteeseen verkkotoimitus@keskisuomalainen.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon 0505725731. Lähetä mukaan kuvaajan nimi sekä tieto siitä, missä kuva on otettu.