Nykyihmisen asiat ovat niin hyvin, että voimme jo pahoin – merkityksettömyyden kokemus on tehnyt onnellisuudesta kauppatavaraa

Rakasta elämääsi! Opi olemaan onnellinen! Löydä todelliset voimavarasi!

Onnellisuudesta on tullut myynti­tuote, ja tarjolla on hyllytolkulla self help -kirjoja, tule onnelliseksi -nettikursseja ja henkistä valmennusta. Ja kun marraskuussa katsoo ikkunasta ulos pimeyteen, mieleen ei tule ensimmäisenä elämän ihanuus.

Ohjaaja Wille Hyvönen teki kolme vuotta sitten dokumenttielokuvan Onnelliset (The Salesmen of Happiness), jossa hän käsitteli onnellisuuden ympärille syntynyttä valtavaa bisnestä. Ihmiset olivat valmiita maksamaan suuria summia elämäntaitovalmentajille tullakseen onnellisemmiksi. Hyvönen osallistui kolmelle kurssille kuvaus­ryhmän kanssa ja huomasi, että mitä enemmän onnea tavoittelee, sitä onnettomammaksi tulee.

– Kurssit, joille osallistuin, olivat suorastaan vaarallisia. Se, että sähelletään ihmisten mielten kanssa ilman kunnon koulutusta, on vaarallista. Ryhmissä oli mukana paljon sellaisia ihmisiä, jotka olisivat tarvinneet oikeaa terapiaa, kuten minä, Hyvönen sanoo nyt.

Hän sanoo, että onnellisuudesta on tehty ikuinen myyntituote, joka vastaa ihmisen merkityksettömyyden tunteeseen.

– Erilaiset onnellisuusvalmennukset ovat ihmisille, joilla on jo kaikkea.

Hyvösen oma ajattelu onnellisuudesta on muuttunut kolmessa vuodessa aika lailla. Hän ottaa puhelun vastaan Lontoossa, jonne hän muutti keväällä.

– Paljon allekirjoitan Onnelliset-elokuvassa tekemiäni havaintoja, mutta siitä puuttuu lähes kokonaan yhteiskunnallinen puoli; onnellisuus ei ole edes mahdollista kaikille. Se tulee ajankohtaiseksi vain vallassa olevalle luokalle, ihon­värille ja sukupuolelle. Muut joutuvat miettimään aivan muita asioita, kuten turvallisuuttaan tai mistä saada ruokaa huomiseksi lapsille, Hyvönen sanoo.

Tutkijatohtori, sosiaalipsykologi Eemeli Hakoköngäksen mukaan ajatus siitä, että onnellisuutta voi lisätä suorittamalla tai että onnellisuuden voi löytää, kun keskittyy sen etsimiseen tarpeeksi, on synnyttänyt aiheen ympärille kokonaisen liike-elämän alan.

– Tutkimuksellisesti ilmiö kuvaa hyvin markkinatalousyhteiskunnan taitoa kääntää henkiseen kehitykseen liittyvät kysymykset markkinatavaraksi. Myös urheilulajit on tuotteistettu, vaikka päätarkoituksena olisi vain terveyden edistäminen. Onko onnellisuuden tavoittelusta tullut urheilua, hän kysyy.

Hakoköngäs on saanut vastailla usein kysymykseen siitä, mitä onnellisuus on. Hän on töissä Lahden yliopistokampuksella ja mukana Helsingin yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään suomalaisten onnellisuutta Insta­gram-kuvien perusteella. Hakoköngäs tutkii myös nuorten käsityksiä tulevaisuudesta Lahden yliopistokampuksella Luode-hankkeessa. Nuorten haastatteluissa nousee vahvasti esiin sisäistetty psykologinen oman onnensa seppä -puhe. Siinä korostetaan yksilön vastuuta itsestään.

– Yksilölähtöinen puhetapa on tällä hetkellä ehkä suosituin näkökulma onnellisuuteen, eikä ihmisen omaa vastuuta oman tyytyväisyyden lisäämisessä voi täysin sivuuttaa, Hakoköngäs sanoo.

– On kuitenkin muistettava, että ihmiset syntyvät hyvin erilaisiin lähtökohtiin. Mahdollisuuksien tasa-arvoa ei onnellisuudessakaan ole. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä.

Erilaiset elämäntapavalmennuskurssit keräävät väkeä. Ylen tekemän selvityksen mukaan life coacheja eli elämäntapavalmentajia oli Suomessa vuonna 2012 jo yli 1 000, nykyään jo useita satoja enemmän. Yksi tapaaminen life coach -valmentajan kanssa maksaa yleensä 80–200 euroa, eikä hyvinvointivalmennusta antavia yrityksiä valvo tai rekisteröi mikään terveydenhuollon viranomainen.

– Varmasti alalla on myös puoskareita. Ja heitä, jotka suorittavat 5 000 euroa maksavan kirjekurssin ja saavat plakaatin seinälle. Minusta siinä on iso ero, opiskeleeko fysiologian perusteita kolme vuotta vai kolme viikkoa, sanoo valmentaja ja yrittäjä Tino Turkia.

Turkia on taustaltaan jääkiekkoilija ja koulutukseltaan liikunnanohjaaja. Hän tekee jääkiekko-, mentaali- ja personal trainer -valmennuksia. Turkiasta on ongelmallista, että jotkut hyvinvointi- tai elämäntapavalmentajat lupaavat asiakkaille tuloksia helposti ja nopeasti. Hänenkin asiakkaissaan on ollut niitä, jotka ovat käyneet esimerkiksi kuuden viikon nettikurssin ja pettyneet lopputulokseen.

– Se on sellaista rahat pois -meininkiä. Itse en oikein perusta titteleistä, viireistä ja pahveista. Myyn osaamistani omalla tekemiselläni.

Mentaalivalmennukselle on eniten kysyntää pääkaupunkiseudulla.

Kysynnän lisääntymiseen uskoo myös helsinkiläinen viestinnän konsultti ja jooga- ja mindfulnessohjaaja Sanna Mämmi. Hän osallistui taannoin Tukholmassa pidettyyn me Convension -tapahtumaan, jossa eri alojen asiantuntijat jakoivat näkemyksiään tulevaisuudesta ja teknologiasta.

– Teknologia tekee elämästämme tosi paljon helpompaa kuin se muuten olisi, mutta olemme kiinni erilaisissa laitteissa niin töissä kuin vapaa-ajalla. Tiivis työelämä rasittaa kehoa ja mieltä, eivätkä ihmiset löydä tästä kierteestä välttämättä ulospääsyä ilman apua. Jonkun täytyy pysähdyttää ihminen oikeiden asioiden äärelle. Se, että opettelemme olemaan yhä enemmän offline, antaa fyysistäkin vapauden tunnetta, Mämmi sanoo.

Tulevaisuudessa kaupunkeihin syntyy offline-tiloja, joissa ihmiset voivat hengähtää ilman laitteita ja nettiyhteyttä. Luonnon merkitys kasvaa, haluamme elää ja voida paremmin tai poltamme itsemme loppuun. Tähän taitekohtaan jotkut ihmiset tarvitsevat erilaisia wellness-valmentajia – olivat he sitten jooga-, mindfulness-, life coach- tai hyvinvointivalmentajia. Ihmistä pitää ikään kuin tuupata oikeaan suuntaan. Mämmin mukaan erilaiset wellness-palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat tulevaisuudessa.

– Perustarpeemme on tyydytetty, ja ihmisillä on asiat tavallaan liiankin hyvin. Niin hyvin, että alamme voida pahoin. Valmentaja voi olla tässä kohtaa avuksi, ja herätellä ihmistä huomaamaan, että hänellä on asiat ihan reilassa.

Mämmi kouluttautui life coach -ohjaajaksi 2010-luvun alussa. Hän sanoo, että ala villiintyi jossain vaiheessa niin, että valmennukseen alettiin yhdistää enkeliuskomuksia ja yliluonnollisuutta, mitä Mämmi ei pidä hyvänä asiana. Mämmin mielestä alalla toimivat ovat sittemmin ottaneet opikseen.

– Nykyään valmennus liikkuu asiallisella pohjalla. Monet life coach -valmentajat, joita itsekin tunnen useita, ovat koulutukseltaan myös psykologeja. Mutta elämäntapavalmennus ei ole terapiaa tai menneisyyden traumojen kaivelua. Valmennus sopii sellaiselle, joka haluaa apua esimerkiksi ammatinvalintaan tai arjen tasapainottamiseen. Myös yritykset tilaavat valmentajia puhumaan työntekijöilleen.

Filosofi, psykoterapeutti Antti S. Mattila on todennut, että jos yrittää nostaa onnellisuustasoja suoraan, se on kuin yrittäisi kuumentaa saunaa lämmittämällä pelkkää lämpömittaria. Onnellisuus on vain hyvän elämän kukinto.

– Onnellisuus ei ole asia, jonka voi ostaa kaupasta tai saavuttaa suorittamalla tiettyjä asioita oman henkilökohtaisen valmentajan neuvojen mukaan. Mattilan ajatus viittaa jo antiikin filosofien esittämään näkemykseen siitä, että onnellisuus on välillinen lopputuote. Se seuraa hyvästä elämästä, ei onnen tavoittelusta, Hakoköngäs sanoo.

Tino Turkia on huomannut työssään, että nykyihminen ihannoi nopeita aikatauluja. Tarinat, joissa köyhyydestä noustaan miljonääriksi, voitetaan lotossa tai pudotetaan 50 kiloa puolessa vuodessa, vetoavat ihmisiin. Turkian mielestä monella on tolkuton kiire, huipulle pitäisi päästä nopeasti.

– Oikotietä onneen ei ole. Tavoitteeseen päästään vain tekemällä työtä, ja yleensä tavoiteaikataulun saa kertoa kolmella, niin ollaan realismin puolella.

Hän kertoo kolmekymppisten syyttävän itseään, jos ei siinä iässä jo ole suomalaista idylliä eli parisuhdetta, omaa asuntoa, vakityöpaikkaa, yhtä lasta ja koiria ja kissoja.

– Yksi mottoni on, että ei se päämäärä, vaan se matka. Onni pitäisi löytää tästä hetkestä, jokaisesta päivästä. Elämä ei saisi olla pelkkää vakavaa puurtamista. Pitäisi osata nauttia siitä, mitä on ja olla tyytyväinen vähään.

Eemeli Hakoköngäs kertoo persoonallisuuden tutkijoiden havainneen, että toiset ihmiset ovat lähtökohtaisesti tyytyväisempiä oloonsa kuin toiset.

– Kulttuurissa, jossa onnellisuus asetetaan elämän päämääräksi, heidän on ehkä helpompaa selvitä kuin niiden, jotka kokevat tyytymättömyytensä olevan merkki onnellisuuden puutteesta. Voi kuitenkin kyseenalaistaa, kuinka hyvä päämäärä onnellisuus on. Absoluuttisen onnellisuuden saavuttaminen olisi katastrofi – mitä sen jälkeen, hän sanoo.

Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa tehtiin maailman pitkäkestoisin onnellisuustutkimus, jossa seurattiin 78 vuoden ajan satojen miesten elämää. Miehet raportoivat niin psyykkisestä kuin fyysisestä kunnostaan kahden vuoden välein. He kävivät myös säännöllisesti perusteellisissa lääkärintarkastuksissa ja aivokuvauksissa. Tutkimuksessa nousi esiin neljä (ainakin miehen) onnellisuuteen vaikuttavaa tekijää: onnellinen lapsuus, omat lapset tai muu rooli kasvattajana, stressinsietokyvyn treenaaminen ja ihmissuhteiden laatu.

Ei varsinaisesti mitään raketti­tiedettä. Miksi nämä asiat eivät sitten tunnu riittävän meille?

Apulaisprofessori Arto O. Salonen sanoi hiljan Helsingin Sano­mien haastattelussa, että tämän ajan kipupiste kulminoituu kokemukseen elämän merkityksettömyydestä ja tarkoituksettomuudesta.

– Elämän mielekkyyden puute on meidän yltäkylläisyydessä elä­vien ihmisten suurin vihollinen, hän kommentoi.

Eemeli Hakoköngäs on sitä mieltä, että onnellisuus on noussut tapetille julkisessa keskustelussa, koska jälkiteollisella ajalla koetaan merkityksettömyyttä.

– Tämä edustaa maslowlaista ajattelua, jossa perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen ihminen vaatii elämältä yhä enemmän merkitystä. Jos korkeam­man tason tarve ei täyty, on helppo kyseenalaistaa mielekkyys, vaikka moni asia elämässä olisikin hyvin. Tällöin kyse on suhteellisesta onnettomuuden tunteesta. Pitää toki muistaa, että kaikkina aikoina ihminen on ehtinyt pohtia elämän merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kysymyksiä, hyviä esimerkkejä löytää niin antiikin filosofeilta kuin Raamatun kirjoituksista. Mielekkyyden pohtiminen on siis historiallisesti osa ihmisyyttä ja kulttuuria.

Yksi maailman johtavia onnellisuustutkijoita, Illinoisin yliopiston psykologian emeritusprofessori Ed Diener on todennut, että onnellisuudessakin liika on liikaa.

Kielteinen mieliala tekee ihmisestä analyyttisemman, kriittisemmän ja innovatiivisemman kuin jatkuva onnessa piehtarointi. Vaikka psykologiassa usein korostetaan positiivisen ajattelun merkitystä, kielteisistä tunteista ei pidä pyrkiä täysin eroon.

Päinvastoin, kielteisten tunteiden kokeminen auttaa merkittävästi pitkäkestoisen onnellisuuden saavuttamisessa.

Diener tiivistää useat tutkimuksensa sanoen, että ei pitäisi mennä naimisiin tai tavoitella hyviä tuloja tullakseen onnelliseksi. Sen sijaan onnellisuutta kannattaisi tavoitella saadakseen paremman avioliiton, uran ja merkityksellisen elämän. Dienerin mukaan onnellisuus ei ole sitä, että on aina onnellinen. Onnea on rikas, vaihteleva ja merkityksellinen elämä.

– Kun jokainen ei keskity oman onnellisuutensa tavoitteluun hinnalla millä hyvänsä, lisääntyy myös lähiympäristömme tyytyväisyys. Tutkimusten mukaan esimerkiksi vapaaehtoistyö on hyvä tapa edistää toisten tyytyväisyyttä ja omaamme samalle kertaa. Edistämällä tätä sosiaalista tyytyväisyyttä elämme sitä hyvää elämää, jonka seurauksena ehkä kerran on onnellisuus, Hakoköngäs sanoo.

Sanna Mämmi kertoo, että life coach -koulutus antoi hyviä näkökulmia positiivisempaan elämänkatsomukseen ja elämänhallintaan, mutta vasta mindfulness muutti kaiken.

– Olen nykyisin henkisesti ja fyysisesti hyvin tasapainoinen. Olen elämääni tyytyväinen ja elämäniloinen, vaikka kaikki asiat eivät aina hyvin olisikaan. Epätäydellisyyden hyväksyminen on kaiken avain.