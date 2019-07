Nyrölän entinen koulu sai innostuneet kunnostajat – kakkoskoti ja kyläläisille kokoontumistilaa

Muutama vuosi sitten Nyrölässä taisteltiin kovasti oman kyläkoulun puolesta, mutta niin vain kävi, että koulu lakkautettiin. Tyhjäksi jäänyt koulurakennus kiinnosti kyläläisiä, jotka jättivät kiinteistöstä jo tarjouksenkin. Sitten remontti- ja käyttökulut alkoivat askarruttaa, ja kyläläiset vetäytyivät ostoaikeistaan.

Sen sijaan Erkki Pöyhösen ja Minna Koivuniemen sydän syttyi vanhalle kyläkoululle, pariskunta teki tarjouksensa kaupungille ja kauppa tehtiin maaliskuussa.

Heinäkuuhun mennessä on jo tapahtunut paljon, vaikka suurin osa rakennuksesta odottaa yhä remonttia.

– Ensimmäiset juhlatilaisuudet on salissa kuitenkin jo pidetty, niin seitsenkymppiset kuin muistotilaisuuskin, Koivuniemi kertoo.

Salikin on silti keskeneräinen, esimerkiksi seinät odottavat uutta väriä ja katto uusia lamppuja. Uudet pöydät saliin on hankittu, ja keittiö on uusittu ja varusteltu 100 hengen astiastoineen.

– Omistin Trio-keittiöt, ja keittiön asentaminen oli helppo homma alkajaisiksi, Pöyhönen hymähtää.

Trio-keittiöillä myös rahoitettiin Nyrölän koulun kauppaa ja sen remontteja. Pöyhönen myi yrityksensä sen työntekijöille maaliskuussa. Sekä Pöyhönen ja Koivuniemi ovat edelleen palkollisina yrityksessä.

Pariskunnan vapaa-aika kuluu nyt aika tiiviisti Nyrölässä. Etenkin Pöyhönen viettää siellä lähes kaikki illat töiden jälkeen.

– Lauantait on pyritty pitämään vapaapäivinä, hän kertoo.

Pöyhönen on puuseppä, joten remontti taipuu omissa käsissä hyvin pitkälle. Koivuniemi taas on koulutukseltaan kankuri ja nauttii työnjaossa visuaalisesta puolesta.

– Koulun vanhaa värimaailmaa on tarkoitus kunnioittaa, mutta salin nyt hieman kellertävä sävy saa kyllä väistyä. Koululle ominaiset punaisen ja harmaan sävyt näkyvät jo muun muuassa uusissa keittiökalusteissa, Koivuniemi kertoo.

Se, että koulun huoneista yksi on remontoitu askarteluhuoneeksi ja toista kunnostetaan kangaspuuhuoneeksi antaa viitteitä siitä, minkälaisia ideoita pariskunnalla on.

– Täällä voi järjestää vaikkapa erilaisia askartelutapahtumia tai -kursseja. Itseäni entisenä harrastajana kiinnostaa muun muassa kalligrafia, Koivuniemi pohtii.

Isot tilat ja laaja pihamaa 2,5 hehtaarin tontilla tarjoavat mahdollisuuksia moneen.

– Olemme toivoneet myös kyläläisiltä ideoita. Tavoitteemme oli alun pitäen se, että kyläläisten kokoontumis- ja harrastuspaikka säilyy, Koivuniemi korostaa.

Tarkoitus on kutsua taloa Nyrölätaloksi, koska koulu viittaa julkiseen rakennukseen.

Talon 1903 valmistuneessa vanhassa päädyssä ovat salit ja keittiö 100 hengen astiastoineen sekä askarteluhuoneet, ja 1950-luvun uudempaan päähän mahtuu hyvänkokoinen asunto.

– Mitään ikävää ei löytynyt rakenteista, eli tätä pääsee heti rakentamaan. Öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, Pöyhönen sanoo.

Oma lukunsa on pihan iso aittarakennus, jossa on ollut muun muassa pieni navetta, ulkohuussit ja talli. Ylisillä olisi hyvää nukkumatilaa.