Nyt eletään polkupyörävarkauksien sesonkiaikaa – katso täältä vinkit miten vältät pyöräsi päätymisen pitkäkyntisten käsiin

Polkupyörävarkauksia tehdään tällä hetkellä runsaasti, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Sisä-Suomen poliisin alueelta, joka käsittää 45 kuntaa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, on varastettu tänä vuonna reilusti yli 800 pyörää.

Varkauksien sesonkiaika kestää huhtikuusta syyskuuhun.

Suosituin pyörämerkki varkaiden keskuudessa on vakuutusyhtiö LähiTapiolan mukaan edelleen Jopo.

– Myyntiin varastetaan näitä hyvin eteenpäin kelpaavia pyöriä, kuten Jopoja ja maastopyöriä, Polina Mustakartano yhtiön irtaimistokorvauspalveluista kertoo.

Jos varkaiden tarkoituksena on vain liikkua paikasta toiseen, merkillä ei ole niin väliä.

Jotta pyörävarkauksilta vältyttäisiin, poliisi kehottaa hankkimaan kunnollisen lukon, jolla pyörän saa lukittua johonkin kiinteään telineeseen. Tärkeää on lukita pyörä myös sen rungon kautta, sillä jos se on lukittu vain etupyörästä, loput menopelistä on helppo napata mukaansa.

Kannattaa myös harkita minne pyöränsä jättää. Syrjäinen sijainti on varkaille paljon vilkasliikenteistä paikkaa houkuttelevampi.

Jos pyörä kuitenkin varastetaan, siitä olisi hyvä olla valokuva ja sen erityistuntomerkit sekä rungon numero tiedossa. Rikosilmoitus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian.

Käytettyä pyörää ostettaessa kannattaa olla hereillä epäilyttävien merkkien varalta, joita ovat muun muassa yleiseen tasoon nähden todella alhainen hinta ja esimerkiksi viilaamalla käpälöity sarjanumero.