Nyt on lumiukkokeli – lähetä kuva toimitukseen!

Viime päivinä sää on ollut otollinen lumiukkojen ja muiden lumiveistosten tekemiseen, kun lämpötila on keikkunut nollan tuntumassa ja lunta on riittänyt.

Oletko törmännyt komeaan lumiukkoon, lumilinnaan tai lumilyhtyyn tai kenties rakentanut sellaisen itse? Lähetä kuva osoitteeseen verkkotoimitus@keskisuomalainen.fi tai WhatsAppilla numeroon 050 572 5731. Kerro myös, kuka on ottanut kuvan ja missä.

Keskisuomalainen julkaisee lukijoiden lumikuvia viikonlopun aikana. Kuvia lähettäneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Jos haluat olla mukana arvonnassa, kerro myös yhteystietosi kuvan lähettämisen yhteydessä.