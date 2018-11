Nyt puhuu Jyväskylän hoivapalveluyhdistys: "Meitä ei voi leimata demarilinnakkeeksi"

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry on 20 vuoden aikana kasvanut merkittäväksi vanhuspalvelujen ja päivähoidon tuottajaksi. Se työllistää yli 250 henkeä, tarjoaa asumis- ja kotihoitopalveluja noin 320 vanhukselle, pyörittää useita päiväkoteja ja on mukana erilaisissa sosiaalialan hankkeissa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ahti Ruoppila kokikin pääosin myönteisenä Keskisuomalaisen viime lauantaina julkaiseman jutun, joka avasi demariaktiivien johtamien yhteisöjen kautta julkisten hankintojen kilpailutusprosessia sekä ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) tukemien rakennushankkeiden rahoitusta ja sen valvontaa.

Sen sijaan Ruoppila pitää mielikuvituksellisena tapaa, jolla johtamansa Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen palveluliiketoiminta politisoitiin lyömällä siihen leima ”Punainen bisnes”.

Ruoppilan mukaan on olemassa vain yhdet markkinat, jossa kaikki palveluntuottajat kilpailevat avoimesti samoilla pelisäännöillä.

Kun Kotikaaren palvelutalo valmistui Kuokkalaan 1998, varsinainen toiminta alkoi. Ruoppila itse tuli mukaan samoihin aikoihin ja oli valitsemassa yhdistykselle ensimmäistä työntekijää. Siitä alkoi vähittäinen laajenemisen tie nykyisiin vanhus- ja varhaiskasvatuspalveluihin.

Päiväkodeissa on noin 50 henkilöä töissä ja vanhustyön puolella 136 henkilöä. Lisäksi henkilöstöä on projekteissa, hallinnossa ja tukipalveluissa. Ostopalveluita on vähän.

– Vanhusten asumispalveluissa meillä on perusajatuksena se, että asunnot ovat ihmisten koteja loppuun asti. Meillä on siis myös saattohoitopalvelua. Palvelujen korkean laadun ylläpitäminen on haastavaa, kun raha ratkaisee kilpailutuksissa yhä enemmän, Ruoppila sanoo.

Siirtyminen Kylän Kattauksen asiakkaasta omaan ruuanvalmistukseen perustui sekin laatuun eli siihen, että kyetään vastaamaan esimerkiksi ruokailuaikoihin liittyviin tarpeisiin joustavasti.

Varhaiskasvatukseen yhdistys ajautui hieman sattumalta, mutta nyt päiväkotitoimintaa on kohta kahdeksassa päiväkodissa.

Laajenemisen tie ei välttämättä ole vielä loppu. Kiinnostusta palveluille on ollut sekä Keski-Suomessa että maakunnan ulkopuolella. Jo nyt toimintaa on Muuramessa ja Keuruulla.

– Asiakkaat lienevät tyytyväisiä palveluihimme, koska 20 vuoden ajan heitä on riittänyt, Ruoppila sanoo.

Kova kilpailutus on vaikuttanut järjestöjen toimintaedellytyksiin viime vuosina.

– Aikanaan teimme yhteistyötä järjestöjen kesken, mutta nyt myös järjestöt keskenään joutuvat kilpailemaan, Ruoppila sanoo.

Asiakkaiden riittävyys on pienille järjestötoimijoille elinehto, ja tässä Ruoppila sivaltaa hieman myös kaupungin suuntaan.

– Jyväskylän kaupunki on antanut ARAlle lausuntoja, joiden mukaan palveluasumispaikkoja kaupungissa tarvitaan, ja me olemme sen mukaan toimineet. Toivottavaa olisi, että apua tarvitsevat saisivat hoivapaikan, kun niitä on tarjolla.

Yksikin tyhjä paikka palveluasumisessa vaikuttaa kustannuksiin.

– Yksi paikka tehostetussa palveluasumisessa maksaa noin 3 000 euroa kuussa, eli vuositasolla yhdestä tyhjästä paikasta jää saamatta tuloa noin 30 000 euron edestä. Kaikilla palveluntuottajilla on tyhjiä paikkoja, joiden määrä vaihtelee jatkuvasti, Ruoppila kertoo.

Sote-ratkaisua yhdistys odottaa levottomin mielin, kuten monet muutkin järjestöt.

– Kilpailu on täysin hintoihin perustuvaa. Kilpailijoilla, joista osa kansainvälisiä pörssiyhtiöitä, on vahvat taseet ja suuret pääomat. Heidän on helppo vallata markkinoita epäterveellä hintakilpailulla, Ruoppila toteaa.

Näin pienet järjestöt kuolevat pois, ja seuraavissa kilpailutuksissa on koko ajan vähemmän osallistujia ja uudet hinnat.

Mitä siihen politiikkaan tulee, yhdistyksen linja on, kuten perustuslaissakin vahvistetaan, että jokaisella on oikeus osallistua poliittiseen toimintaan, olipa puoluekanta mikä tahansa.

– Yhteiskunnallista aktiivisuutta ylipäätään pidetään hyvänä asiana. Hoivapalveluyhdistys on palveluntuottajana, työnantajana ja työyhteisönä poliittisesti sitoutumaton organisaatio, Ruoppila haluaa korostaa.

– Yhdistystä ei kuitenkaan voi leimata demarilinnakkeeksi, sillä sitä se ei ole, ei nyt eikä ollut alkujaankaan, kun sen perusti joukko ikääntyvien yliopiston opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita asumispalveluista.