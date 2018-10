Nyt puhuu pahaksi leimatun koirarodun omistaja: "Amstaffi viehättää niitä, joiden ei pitäisi ehkä ottaa koiraa ollenkaan"

Ne ovat niitä hulluja tappajakoiria. Niitä pahojen ihmisten koiria, jotka haluavat vain purra. Lihaksikkaita, vahvaleukaisia, niitä jotka muun muassa Norjassa on jo kielletty.

Amerikanstaffordshirenterrierin julkisuuskuva ei ole kovin kaunis. Rotua ja omistajia haukutaan nettikeskusteluissa. Amstaffin tyyppisten koirien hyökkäyksistä muiden koirien ja ihmisten kimppuun on uutisoitu viime aikoina paljon.

Kolme amstaffia omistavan liperiläisen Suvi Paunimon, 28, mukaan rotu on kuitenkin leimattu turhaan: hyvin harvoin hyökkääjä on ollut amstaffi. Usein kyseessä on ollut amstaffin tai pitbullin tyyppinen koira, monesti monen rodun yhdistelmäkin. Rotuja ei ulkopuolisen ole helppo erottaa toisistaan, saati sitten tunnistaa, mitä kaikkia rotuja koirassa on.

Paunimolla on 11 vuoden kokemus amstaffeista. Nyt niitä on kotona kolme: vajaan vuoden ikäinen Esme, kuusivuotias Aino ja kahdeksanvuotias Otto. Aamulla virtaa riittää, etenkin nuorimmassa ja vanhimmassa. Aino on porukan rauhallisin.

– Aino rakastaa nukkumista, Esme vieraita ja Otto ruokaa, Paunimo määrittelee.

Vieraisiin kaikki suhtautuvat ystävällisesti ja innokkaasti. Sellaisia ne ovat, Paunimo sanoo, koko perheen koiria – ja vähän vieraidenkin. Siksi Paunimoa harmittaa se, miten rodusta nykyisin puhutaan.

– En halua vähätellä rodun haastavuutta tai sitä, että näillä on vahvat leuat ja että ne voivat saada aikaiseksi pahaa jälkeä. Tällaisia tilanteita on onneksi hyvin harvoin. Nämä eivät missään tapauksessa ole mitään tappokoneita vaan soveltuvat hyvin esimerkiksi lapsiperheeseen.

Kolmevuotias Ossi-poika on kasvanut amstaffien keskellä, eikä ongelmia ole ollut.

– Tietysti aina on oltava tarkkana, kun on lapsia ja koiria, oli rotu mikä tahansa.

Amstaffin tyyppisen koiran huono puoli on se, että se viehättää ulkonäkönsä vuoksi niitä, joiden ei pitäisi ehkä ottaa koiraa ollenkaan. Siksi amstaffin tyyppisiä koiria päätyy vääriin käsiin enemmän kuin monia muita. Tarjontaa on, joten myyjä ja ostaja kohtaavat, vaikka sitten huoltoaseman pihalla, jossa ei koirakauppoja pitäisi tehdä.

– Vuosia sitten oli tilanne, että jos amstaffikasvattaja ei myynyt ostajaehdokkaalle pentua, tämä jätti pennun hankkimatta, ymmärsi että jokin toinen rotu voisi olla parempi. Nyt koira kuitenkin hankitaan ties mistä.

Paunimo suosittelee ottamaan koiranpennun – rodusta riippumatta – kunnolliselta kasvattajalta. Silloin tietää jo aika paljon, mitä saa.

– Amstaffipentujen vanhemmat on usein luonnetestattu, ja rotu kuuluu myös Pevisaan eli Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Lisäksi kasvattaja voi tukea ja auttaa mahdollisissa ongelmissa. Kysyminen ei tee kenestäkään huonoa koiranomistajaa, päinvastoin.

Koirapuistoon Paunimo ei amstaffeja veisi. Ne eivät välttämättä pidä etenkään samaa sukupuolta olevista koirista, ja jos toinen osapuoli haastaa riitaa ja amstaffi vastaa, jälki voi olla ikävää.

– On parempi estää mahdolliset tilanteet etukäteen kuin harmitella jälkikäteen.

Paunimo ei koskaan pidä koiriaan irti aitaamattomalla alueella. Lenkillä ongelmia ei ole, vaikka muita koiria tulee vastaan.

– Ohitamme koirat emmekä jää tekemään tuttavuutta, vaikka yksikään koiristani ei ole koskaan ollut aggressiivinen muita koiria kohtaan. On tärkeää, että amstaffeja talutetaan kunnollisissa välineissä, joista ne eivät pääse helposti irti. Voimaahan näillä riittää.

Paunimo harrastaa koiriensa kanssa näyttelyitä ja vesipelastuksen alkeita.

– Amstaffi on aktiivinen rotu, joka kaipaa tekemistä. Näiden kanssa voi harrastaa monenlaista, muun muassa agilityä ja tokoa, ja näillä on myös oikeus kilpailla palveluskoiralajeissa. Amstaffit ovat sitkeitä, terrierejä kun ovat, hän sanoo.