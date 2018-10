Nyt puhuvat Jyväskylän asunnottomat: "Potkitaan päähän kirjaimellisesti ja verbaalisesti"

Millaista on asunnottoman elämä Jyväskylässä?

– Karua, sanoo yli kaksi vuotta kaduilla ja kavereiden nurkissa viettänyt Nico Yrjänäinen, 28.

Ja alkaa listata: väkivaltaa, turvattomuutta, kylmyyttä, nälkää, likaisuutta ja jatkuvaa liikkeellä oloa. Jos päällä olevat vaatteet sattuvat kastumaan, värjötellään niiden kuivumiseen asti märkänä.

Päihdeongelmien ja repaleisen lapsuuden jälkeen kadulle päätynyt Yrjänäinen muistaa yhä parhaat piilopaikat yön viettämiseen.

– Puolillaan olevaan lehtiroskikseen mahtuu nukkumaan ja pysyy sateensuojassa. Myös leikkipuistojen mökit ovat hyviä paikkoja.

Kahdesti Yrjänäinen herätettiin lehtiroskiksesta kesken unien. Ohikulkijoiden kohtaamisissa tuli selväksi, millainen on muiden ihmisten asenne asunnottomuutta kohtaan.

– Sanotaan, että itse olet tuon aiheuttanut – sinua ei auteta. Potkitaan niskaan kirjaimellisesti tai verbaalisti.

Yrjänäinen ehti elää asunnottomana myös Itä-Helsingissä, jossa hänen mukaansa "tuli niin paljon turpaan, että ei pystynyt edes nukkumaan". Jyväskylässä asunnottomat tulivat keskenään paremmin toimeen: vinkkailtiin hyvistä yöpymispaikoista ja ilmaisista ruokatarjoilusta.

– Vaikka tietysti oli niitäkin, jotka haastavat kaikille riitaa, Yrjänäinen sanoi.

Yrjänäinen kertoi kokemuksistaan keskiviikkoiltana Tourujoen puistossa järjestetyssä Asunnottomien yössä. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena on antaa ääni asunnottomille.

– Asunto on ihmisoikeus. Minusta yksikin asunnoton ihminen on liikaa, tapahtuman järjestäjiin kuulunut Hanna-Riikka Alasippola Jyväskylän katulähetyksestä korosti.

Alasippola kohtaa työssään päivittäin asunnottomia. Heidän tarinansa ovat moninaisia. On työttömiä, pitkäaikaissairaita, päihde-, mielenterveys- ja peliongelmaisia. On eri syistä luottotietonsa menettäneitä, joiden on vaikea löytää uutta asuntoa vuokrasopimuksen katkeamisen jälkeen. Osalla vaikeudet pääsevät kasautumaan avioeron tai muun takaiskun jälkeen.

Valtaosa asunnottomista on miehiä, mutta Jyväskylässä nuorten naisten määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

– Ei ole olemassa tyypillistä asunnotonta. Melkein kuka tahansa voi joutua asunnottomaksi, Alasippola sanoi.

Jyväskylässä on tuoreimpien tilastojen mukaan 131 asunnotonta. Määrä on pysynyt viime vuosina suurin piirtein samana, mutta vielä vuonna 2010 asunnottomia oli 194. Koko Suomessa asunnottomuus on laskenut viisi vuotta peräkkäin.

Alasippola kertoi nähneensä usein, kuinka asunnon saaminen on positiivinen käännekohta ihmisen elämässä. Sitä se oli myös Yrjänäisen kohdalla.

– Päihteet jäivät sillä hetkellä.

Asunnottomien yössä kävi selväksi myös se, että asunnottomuudesta koetaan suurta häpeää.

Monet asunnottomuutta kohdanneista eivät halunneet kertoa kokemuksistaan edes nimettöminä. Aggressiivisimmat kehottivat lehdistöä painumaan tiehensä.

– Helppo sun on vinkua, kun on massia. Koeta olla viikko syömättä ja tule sen jälkeen kyselemään, yksi miehistä jupisi.