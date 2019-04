Nyt puhuvat turhautuneet palomiehet: Työvuorojärjestelmän hankaluudet tiedettiin jo alussa, mutta vastalauseita ei kuunneltu

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomiehet haluavat neuvotella työaikajärjestelmän uudistamisesta ja tuovat ensi viikolla järjestettävään tapaamiseen työnantajalle oman esityksensä.

Sillä etsitään ulospääsyä henkilöstön jaksamista kriisiyttävään tilanteeseen, jonka palomiehet näkivät olevan edessä jo kaksi vuotta sitten, kun Keski-Suomen pelastuslaitoksella muutettiin työaikoja.

Nyt palomiesten pelko on osoitettu todeksi usealla eri mittarilla. Työterveys Aallon raportin mukaan palomiesten terveydellinen riski on 4, kun asteikko on 1–5 ja viisi kuvaa korkeinta riskiä. Jopa 70 prosetilla on vakava tai kohtalainen kokonaistyöuupumus. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut reippaasti, viime vuonna se oli 18,6 päivää työntekijää kohden, kun se edellisvuonna oli 13,9. Firstbeat-sykevälimittauksia tehtiin 30 satunnaisesti valitulle palomiehille. Mittauksissa paljastui muun muassa kroonista univajetta ja riittämätöntä palautumista stressistä.

Työvuoromuutoksessa luovuttiin 24 tunnin työvuoroista, joita seurasi 72 tunnin vapaa. Nykyisessä kaksivuorojärjestelmässä palomiesten päivävuorot kestävät yhdeksän tuntia ja yövuorot 15 tuntia.

24-tunnin työvuorosysteemi on käytössä lähes kaikissa Suomen pelastuslaitoksissa Keski-Suomea ja Etelä-Savoa lukuun ottamatta. Työnantajanäkökulmasta perusongelma 24 tunnin työvuoroissa oli niin sanottu aktiivityön määrä, joka saisi olla vain 12 tuntia. Aktiivityön määrittely ei palomiesten näkökulmasta ole ongelma, varsinkaan, kun uuden virkaehtosopimuksen mukaan se on paikallisesti neuvoteltavissa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Keski-Suomen pelastuslaitos on kuitenkin pyytänyt Aluehallintovirastolta (Avi) selvitystä aktiivityön tulkinnasta. Aikaisemmin 24 tunnin työvuorot vaativat Avin poikkeusluvan.

Palomiehiä turhauttaa erityisesti se, että työvuorojärjestelmän kestämättömyys oli nähtävissä alusta asti, mutta palomiehiä ei kuunneltu.

– Olisiko tätä päätöstä tehty, jos nämä mittaustulokset olisivat olleet tiedossa kaksi vuotta sitten, kysyy Jouni Salonen, Keski-Suomen Pelastusalan ammattihenkilöstö ry:n puheenjohtaja.

Ainakaan työnantajan odottamaa hyötyä uudesta työaikamallista ei palomiesten mukaan ole koitunut. Keski-Suomen pelastuslaitoksen maine työnantajana on heikentynyt, mikä näkyy esimerkiksi alan vaihtajien määrässä ja sijaisten saatavuudessa. Viime kesänä 24 palomiesten sijaisuuteen saatiin rekrytoitua kuusi riittävän pätevää työntekijää, loput järjestettiin ensihoitoyksiköiden kokoonpanoa muuttamalla.

Karuista lukemista huolimatta palomiesten työmotivaatio on korkea ja työtä tehdään mieluummin omasta terveydestä kuin laadusta tinkien.

– Kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, tällä alalla ei työskennellä rahan takia, sanoo luottamusmies Jari Niutanen.

Työntekijäpuoli tapaa työnantajan edustajat ensi viikolla. Palomiehet valmistelevat oman esityksensä työaikamallista siihen mennessä.

– Nyt on tultu siihen pisteeseen, että ratkaisuja on saatava aikaan, sanoo Salonen.