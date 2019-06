Nyt puhuvat veneilijät: meno Jyväskylän satamassa on muuttunut rauhattomammaksi

Jyväskylän sataman veneilijät ovat laatineet yhdessä oman kehittämisohjelman, jolla he vastaavat kaupungin vireillä oleviin suunnitelmiin uudistaa satamajärjestystä ja muuttaa laitureiden paikkoja.

Veneilijät vastustavat kaupungin esille nostamia ideoita siirtää pitkät pienvenelaiturit Rantaväylän puoleiselle rannalle nykyiseltä paikaltaan pysäköintialueen vierestä. Syy on yksinkertainen: veneilyssä tarvitaan jatkuvasti eväitä ja tarvikkeita, joiden kantaminen parkkipaikalta lähes puolen kilometrin päähän olisi suuri heikennys nykytilanteeseen.

Veneilijät eivät toivo itsekään, että huoltoajo tai luvaton ajo lisääntyisivät Rantaraitilla.

Veneilijät suhtautuvat sataman toimintojen uudelleenjärjestelyyn myönteisesti, sillä sille on tarvetta. Kehittämishalua on myös siksi, että koko kaupungin olohuoneeksi kehittynyt satama on myös veneilijöiden mielestä Jyväskylän satamista paras.

– Lutakon satama on ykköspaikka, täällä on paras tunnelma ja hyvät palvelut, kehuu Jorma Tuhkala, jolla on venepaikka kuudetta kesää.

Veneilijät ovat keskustelleet sataman asioista paljon tutussa porukassa laitureilla sekä veneilijöiden omassa Facebook-ryhmässä, jossa jäseniä on 50–60. Ongelmakohdat nousevat esille selkeinä, niitä on seurattu paikan päällä vuosia.

– Rauhattomuus on lisääntynyt viime vuosina, ravintolalaivoilta kuuluu kovaääninen musiikki ja bileporukat valtaavat laitureita, kertoo Markku Virtanen, jolla on venepaikka viidettä kesää.

Myös pysäköintialueen riittämättömyys haittaa veneilijöitä, jotka toivoisivat erikseen varattuja paikkoja.

– Parkkipaikka ei riitä edes normaalikäytössä, ainakin sen vuokraaminen tapahtumille pitäisi lopettaa, sanoo Seppo Marjanen, seitsemän vuoden kokemuksella.

Pienvenelaitureille on juuri asennettu portit, ja kunhan niihin saadaan myös lukot, on rauhaa luvassa. Veneilijät eivät halua estää ihmisiä kävelemästä laitureilla ja katselemassa veneitä, mutta leiriytyminen ja humalaisten häiriköinti on liikaa.

Ongelmien oikea tai oikeudenmukainen ratkaisu ei ole veneilijöiden siirtäminen sataman ydinalueelta syrjempään. Sen sijaan ravintola-alukset ja osa palvelutoiminnoista voitaisiin siirtää Rantaväylän puoleiselle rannalle ja levittää elinvoimaista satamaa hieman laveammalle alueelle.

Vesijettien vuokraamista he pitävät positiivisena ilmiönä, mutta niitä vuokraavat ihmiset eivät aina osaa noudattaa sääntöjä. Liian lujaa ajettavat jetit aiheuttavat aallokkoa, jotka kolisuttavat veneitä laiturissa. Saunalauttojen suhteen kaupunki on kaavaillut niiden siirtämistä Kuokkalan satamaan, jotta pääsataman kaupunkikuva säilyisi parempana. Sitä kannattavat myös veneilijät, mutta lähinnä siksi, että satamaan saataisiin varsinaiselle tarkoitukselleen enemmän tilaa – eli lisää venepaikkoja.

Veneilijöiden edustajat pitivät palaveria viime viikolla kaupungin edustajan kanssa ja esittelivät oman suunnitelmansa.

– Toivon, että meidät otetaan vakavasti, emme ajattele tässä vain omaa osaamme, vaan kokonaisuutta, sanoo Mika Nousiainen.

Nousiaisen mukaan palaverista kaupungin kanssa jäi positiivinen kuva.

Jyväskylän kaupunki päivittää satamajärjestyksen ensi syksynä. Satamajärjestyksessä määritetään muun muassa toimintaohjeet ja järjestyssäännöt satamassa. Toimintojen sijoittelua varten käynnistetään myös suunnittelu, jossa määritetään paikat erilaisille alustyypeille ja toiminnoille. Tarvittaessa haluttujen käyttötarkoitusten ja toimintojen saamiseksi käynnistetään vielä asemakaavanmuutos.

Näitä odotellessa satamassa toimijoiden kanssa on sovittu väliaikaisista periaatteista, joiden mukaan mennään tämä kesäkausi.