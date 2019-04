Nyt tarkenee – lämpötila ylitti 20 asteen rajapyykin neljässä maakunnassa

Kevätaurinko on kirittänyt lämpötilan yli 20 asteen haamurajan ensi kertaa tänä keväänä monella paikkakunnalla, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kymenlaaksossa Kouvolassa lämpötila kipusi 20,4 asteeseen puoli kolmen aikaan iltapäivällä.

Elohopea on kohonnut 20 asteen yli myös maan muissa osissa. Keski-Pohjanmaalla rajapyykki on ylitetty Kruunupyyn, Kokkolan ja Pietarsaaren mittausasemilla. Pohjois-Pohjanmaalla raja on ylittynyt Ylivieskassa ja Haapavedellä sekä Etelä-Suomessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Espoon Nuuksiossa.

Uusia lämpöennätyksiä hätyytellään myös loppupäivän ajan. Päivystävä meteorologi Nina Karusto arvioi STT:lle iltapäivällä, että lämpötilat jatkavat nousuaan päivän mittaan.

Lämpö hellii myös keskiviikkona

Suomalaiset saavat nauttia auringon lämmöstä myös keskiviikkona, jolloin maan etelä- ja länsiosissa lämpötila on 17–20 asteen tienoilla. Idässä, kuten Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, lämpötila vaihtelee 14 ja vajaan 20 asteen välillä. Lapissa lämpötila asettuu kymmenen asteen tietämille.

– Huomenna lämpötilalla olisi mahdollisuuksia nousta pikkaisen tätä päivää korkeammalle, mutta huippulukemia on tarkalleen hankala sanoa, Karusto sanoo.

Viikko jatkuu lämpimänä myös torstaina, päivystävä meteorologi kertoo. Silloin sää tosin pilvistyy sen verran varsinkin etelässä, että lämpötila jää pari astetta tiistain ja keskiviikon alapuolelle.

– Torstaikin näyttää jatkuvan lämpimänä. Pilvisyys tosin hieman haittaa ennustettavuutta siitä, kuinka korkealle lämpötila jaksaa nousta, Karusto sanoo.