Nyt tarkkana! Tienpinnat jäätyvät suuressa osassa maata

Suomessa jatkuu sunnuntaina viileä syyssää. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa saadaan joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 6–11 astetta, lämpimintä on lounaassa. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja puhaltaa pohjoisen puolelta.

Maan pohjoisosassa lämpötila kohoaa enimmillään seitsemään asteeseen. Myös siellä on heikkoa tai kohtalaista pohjoisenpuoleista tuulta.

Suuressa osassa maata ajokeli muuttuu sunnuntain vastaisena yönä ja sunnuntaiaamuna huonoksi tienpintojen jäätymisen takia.