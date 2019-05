Nyt tarkkana liikenteessä! Lunta satanut enimmillään yli 10 senttiä

Vuodenaikaan nähden harvinaiset lumisateet voivat tuoda vielä 15 senttiä lisää lunta Itä-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle loppuviikon aikana, kertoo Ilmatieteen laitos.

Eniten lunta on torstain ja perjantain välisenä yönä satanut Kainuussa, jossa sitä on mitattu paikoin yli 10 senttiä. Muualla Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa lunta on mitattu viisi senttiä.

– Muuallakin lunta on leijaillut, mutta määrät ovat niin vähäisiä, ettei siitä tule kertymää, meteorologi Eerik Saarikalle kertoo.

Huono ajokeli useissa maakunnissa

Lumisade jatkuu perjantaina Keski-Suomesta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Lunta saadaan alueesta riippuen parista sentistä viiteentoista senttimetriin. Eniten lunta sataa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Perjantai kuluu koleissa ja pilvisissä merkeissä sadealueidenkin ulkopuolella. Etelässä lämpötila on muutaman asteen plussalla, Keski-Suomessa ja Lapissa elohopea liikkuu nollan molemmin puolin.

Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa on perjantaiaamuna voimassa varoitus erittäin huonosta ajokelistä lumi- ja räntäsateen sekä liukkauden vuoksi. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva huvipuisto PowerPark tiedottaa olevansa suljettu kylmän sään ja lumisateen vuoksi turvallisuussyistä.

Viikonloppu kolea ja sateinen

Lumisade heikkenee vähitellen lauantain aikana. Kainuussa ja Lapissa lunta satelee vielä ajoittain lauantaina.

Lauantai-iltana ja sunnuntain vastaisena yönä Suomeen saapuu maan etelä- ja kaakkoisosien kautta uusi, heikko matalapaineen keskus. Se tuo mukanaan sateita, jotka saadaan etelässä vetenä. Hämeestä pohjoiseen sateissa on mukana räntää ja pohjoisessa lunta.

Sää jatkuu viikonloppuna koleana. Lauantaina lämpötila on monin paikoin viiden asteen paikkeilla, Saarikalle kertoo. Sunnuntaina Etelä-Suomessa lämpöä on 7–9 astetta ja muualla Suomessa noin viisi astetta lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, jossa lämpötila jää alemmas.