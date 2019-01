Nytkö sitä saakin syödä? Tämä kiistelty ruoka-aine saattaa torjua diabetestä

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan keskimäärin yhden kananmunan syönti päivittäin lisää sellaisten verenkierron aineenvaihduntatuotteiden määrää, jotka ovat yhteydessä pienempään kakkostyypin diabeteksen riskiin.

Kananmuna on yksi ristiriitaisimmista ruoka-aineista.

– Sen syöntiä on kehotettu rajoittamaan runsaan kolesterolipitoisuuden takia, mutta kananmunassa on poikkeuksellisen runsaasti myös bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on havaittu suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Siksi ei pidä tarkastella vain kolesterolin vaikutuksia, kertoo tutkija Stefania Noerman.

Jo aiemmin tutkijat raportoivat, että yhden kananmunan syönti päivässä yhdistyi pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin keski-ikäisillä itäsuomalaismiehillä. Nyt löytyi verinäytteistä yhdisteitä, jotka voivat selittää havaittua yhteyttä. Noermanin mukaan asia vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Molecular Nutrition and Food Research -tiedejulkaisussa.