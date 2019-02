Nytkyttävä Skibidi-tanssihaaste leviää verkossa – Nyt JYP-fanit julkaisivat oman taidonnäytteensä

Jääkiekkoseura JYPin kannattajaryhmät Hurrikaanisydän & Taputusryhmä julkaisivat auantain verkossa oman versionsa maailmankuulusta Skibidi-tanssista. Hurrikaanifanien Youtube-video haastaa samalla muiden liigaseurojen kannattajat toteuttamaan saman tanssin.

Erikoista nytkyttävää tanssia sisältävä Skibidi-tanssi on peräisin venäläisen ravemusiikkia soittavan Little Big -yhtyeen Skibidi-musiikkivideolta. Haasteen liikkeelle laittaneella lokakuussa 2018 julkaistulla musiikkivideolla on YouTubessa jo yli 150 miljoonaa katselukertaa.

Little Big haastaa videolla kaikki kuvaamaan oman versionsa videon tanssista ja julkaisemaan sen Youtubessa ja Instagramissa. Viesti on kuultu. Tähän mennessä Instagramissa on julkaistu yli 26 000 julkaisua #skibidichallenge-tunnisteen alla.

Alkuperäinen Skibidi-tanssivideo