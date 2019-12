OAJ huolissaan Pisa-tuloksista – entistä suuremmalla osalla oppilaista heikko lukutaito

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huolissaan siitä, että tuoreen Pisa-tutkimuksen mukaan Suomessa on yhä enemmän lukutaidossa heikosti pärjääviä.

Vaikka suomalaislasten osaaminen on yhä maailman huippua, OAJ:n mukaan suunta on edelleen laskeva eikä selvää käännettä parempaan ole nähtävissä. Vuonna 2009 erittäin heikosti lukevia lapsia oli yhdeksäsluokkalaisista noin 8 prosenttia. Tuoreessa tutkimuksessa osuus on noussut noin 14 prosenttiin.

OAJ:n mielestä määrä on ehdottomasti liikaa.

Asiaa pitää huolestuttuvana myös opetusministeri Li Andersson (vas.).

– Lukutaidon merkitys on kiistaton. Se luo pohjan kaikelle oppimiselle. Oppimistulosten ja oppimisen tasa-arvon näkökulmasta onkin tärkeää, että Suomi pysyy myös jatkossa lukevana maana, Andersson kommentoi tiedotteessa.

Myös tyttöjen ja poikien osaamiserot ovat venähtäneet OECD-maiden suurimmiksi.

– Yhdenvertainen oikeus oppia on edellytys sille, että jokaisella tämän päivän nuorella on mahdollisuus olla mukana rakentamassa tulevaa yhteiskuntaa. Meillä ei ole missään olosuhteissa varaa tinkiä koulutuksen laadusta ja tasa-arvosta, Andersson toteaa.

EK: Nyt on uskallettava kehittää peruskoulua

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan Suomi ei voi jatkaa heikkojen perustaitojen tiellä.

– Nyt on uskallettava kehittää peruskoulua. Ratkaisuksi tarjoamme perustaitojen osaamistakuutta, sanoo tiedotteessa EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula.

– Osaamistakuulla tarkoitetaan sen varmistamista, että jokaisella peruskoulun päättävällä on sujuvat luku-, kirjoitus- ja matematiikan taidot. Se on perusta kaikelle myöhemmälle oppimiselle, opiskelulle ja ylipäätään elämässä pärjäämiselle.

Heikkojen perustaitojen ongelmaa ei kuitenkaan ratkaista oppivelvollisuutta pidentämällä, Hannula toteaa. EK:n mukaan perusopetuksessa tulisi panostaa yksilölliseen tukeen ja oppimisanalytiikan käyttöönottoon. Lisäksi yläkoulua tulisi uudistaa muun muassa vahvistamalla siirtymistä ammatilliseen koulutukseen.

"Ihmekonsteja ei tarvita"

OAJ:n mukaan erityisen huolestuttavaa on, että erittäin heikoista lukijoista yli puolet ei saa tehostettua tai erityistä tukea oppimiseensa.

– Oppimisen tuki on epäonnistunut. Lukutaitoa ei siis ole, mutta tukea ei silti saa, huomauttaa OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo tiedotteessa.

– Oppimisen tuki on kiireellisesti saatava aivan eri tasolle kuin nyt eli lisäresurssia kaivataan sinne kipeästi. Selittelyyn ei ole varaa.

OAJ arvostelee myös sitä, että valtio on jatkanut koulutuksen rahoitusleikkauksia, vaikka Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet yli kymmenen vuoden ajan. OAJ toteaa, että leikkauksien seurauksena muun muassa uupuminen opettajan ammatissa on yleistynyt ja ammatin vetovoima heikentynyt.

– Joko nyt viimeinkin herättäisiin ruususen unesta, päästäisiin puheista tekoihin ja perusopetuksen perusrahoituksen nostaminen pohjoismaiselle tasolle otettaisiin parlamentaariseksi tavoitteeksi? Onneksi hallitusohjelmassa on tästä merkkejä. Ihmekonsteja ei tarvita. Olisi olennaista lisätä opetusta, erityisopetusta ja vahvistaa opettajamitoitusta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa tiedotteessa.

Anderssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ensi vuonna toimenpideohjelman vahvistamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua sekä tasa-arvoa. Ohjelmaan on varattu 305 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.