OAJ:n Luukkainen: "Seitsemäntoista törkykuntaa lomauttaa heti lukuvuoden alussa" – Halpamaista propagandaa, sanoo Kuntaliitto

Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen näkymät ovat nyt valoisammat kuin koronakeväänä. Hän vaatii, että koulutuksen tukipäätöksiä on jatkettava syyskuun budjettiriihessä.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että opettajien lomautuksia on vireillä enemmän kuin vuosikymmeniin. Lähes 200 kunnassa on käyty tänä vuonna yt-neuvotteluja.

Luukkainen kertoo, että noin 85 kunnassa tuloksena on, ettei lomautuksia, irtisanomisia eikä osa-aikaistamisia tehdä.

– Seitsemäntoista törkykuntaa lomauttaa heti lukuvuoden alussa. Viestimme on, että tässä ei ole mitään tolkkua, Luukkainen syyttää.

Hänen mukaansa ensin pitäisi selvittää oppimisvajeet, joita keväältä on jäänyt. Hän kysyy, kuka asiaa selvittää, jos opettajat pannaan pakkolomalle.

Ku ntaliitto: Lomautuksia vain pakon edessä

Kunnat ovat arvioineet, että koronapandemia heikentää kuntien taloutta noin miljardilla eurolla kuluvana vuonna. Tästäkin huolimatta kunnissa lomautetaan tai irtisanotaan henkilöstöä vain pakon edessä, kertoo Kuntaliitto.

– Kuntien syyllistäminen uuden lukuvuoden kynnyksellä ja yksittäisten kuntien leimaaminen on halpamaista propagandaa tilanteessa, jossa kuntapäättäjät ja viranhaltijat tekevät varmuudella kaikkensa selviytyäkseen tiukan talouden ja palveluvelvoitteiden ristipaineessa. On selvää, että valtion tukea kuntatalouteen ja pidättyväisyyttä lisävelvoitteissa tarvitaan myös jatkossa, jotta opetus- ja muut palvelut kyetään toteuttamaan, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo tiedotteessa.

Opetuksen tavoitteista jouduttiin tinkimään

Etäopetus soveltuu osittain lukioihin, mutta perusopetukseen ei juurikaan, kertoo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Lukioissa noin puolet opettajista katsoo, että etäopetus täytti opetussuunnitelman vaatimukset. Peruskouluissa vastaava osuus on yksi neljäsosa.

OAJ kysyi touko-kesäkuussa opettajien mielipiteitä etäopetuksesta ja paluusta lähiopetukseen. Verkkokyselyyn vastasi lähes 1 700 opettajaa ja rehtoria.

OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen kertoo, etteivät kyselyn tulokset sinänsä yllättäneet. Kolme neljäsosaa opettajista on sitä mieltä, että opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista jouduttiin tinkimään koronakevään etäopetuksen aikana.

Luukkaisen mukaan erittäin myönteisesti on pantava merkille, että 96 prosenttia opettajista on sitä mieltä, että heidän digitaaliset taitonsa kehittyivät etäopetuksen aikana.

– Se on sekä hyvä että hankala uutinen. Hyvä se on sillä tavalla, että taidot ja valmiudet ovat kehittyneet jatkoa ajatellen. Huonoa on se, että aikaisemmin ei ole panostettu riittävästi digitalisaatioon, Luukkainen arvioi.

Hänen mukaansa opettajilla on selvästi olemassa digitalisaation koulutusvaje.

"Ei paikata vuodessa eikä kahdessa"

Kyselyn mukaan kolme neljäsosaa opettajista on sitä mieltä, että opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista jouduttiin tinkimään.

Yli kaksi kolmasosaa opettajista kertoi, että etäopetus oli haitallista yksittäisille oppilaille. Lähes kaikki opettajat sanoivat etäopetuksessa olleen myös positiivisia vaikutuksia useille oppilaille.

– Poikkeusolojen ja aiempien resurssileikkausten aiheuttamaa oppimis- ja osaamisvajetta ei paikata vuodessa eikä kahdessa, Luukkainen painottaa.

Lähes kaikki opettajat arvioivat työmääränsä lisääntyneen koronakriisin aikana. Aikaa kului etenkin opetuksen suunnitteluun ja tuntien valmisteluun.