OP: Osuuspankin asiakkaiden tileillä näkyneet virheet korjattu

Kaikki Osuuspankin asiakkaille näkyneet virheet eli tuplana tehdyt katevaraukset, automaattinostot ja talletukset on nyt korjattu, tiedottaa OP.

Osalla asiakkaista tilit näyttivät eilen todellisuutta pienempää saldoa pankin tietojärjestelmävirheen vuoksi. Tileille tuli uudelleen näkyviin summia, jotka oli nostettu tai käytetty aiemmin. Summat näyttivät siis menneen tileiltä kahdesti.

Uudelleen veloitettaviksi ilmestyneet korttiostokset ja automaattinostot oli tehty kolmena päivänä joulukuussa.

Osuuspankin mediasuhteista vastaava johtaja Tuuli Kousa sanoo, että ongelma kosketti suurta määrää pankin asiakkaista, mutta tarkkaa määrää hän ei kerro. Nyt asiakkaiden tilitiedot ovat jälleen oikein.

– Korjausajot on ajettu, ne ovat menneet hyvin läpi ja asiakkaiden tilit on palautettu normaalitilanteeseen, hän sanoo.

Myös ylimääräisiä talletuksia

Kousan mukaan on myös tapauksia, joissa asiakkaan tilille oli mennyt ylimääräisiä talletuksia. Siksi Kousan mukaan on periaatteessa mahdollista, että pankki voi joutua selvittelemään tapauksia, joissa asiakas on ehtinyt nostaa tilille vian takia tulleen tuplatalletuksen. Korjausajoissa myös ylimääräiset talletukset ovat nyt kadonneet tililtä, jolloin tili on voinut mennä tyhjäksi.

Pankkiin on tullut palautetta myös tilanteista, joissa asiakas on kertonut joutuneensa ongelmiin siksi, että rahat eivät ole hetkellisesti riittäneet ylimääräisten katevarausten takia. Mahdollista on sekin, että jokin automaattiveloitus on jäänyt rästiin, jos on virheellisesti näyttänyt siltä, ettei tilillä ole ollut katetta.

Korvausvaatimuksia ei Kousan mukaan ole toistaiseksi tullut, mutta niitä voi vielä tulla. Hän pyytää asiakkaita olemaan yhteyksissä epäselvyyksistä.

Vian syystä ei ole vielä tarkkaa tietoa ja selvitystyö jatkuu, Kousa kertoo.