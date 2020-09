OP:n ja Nordean palveluissa laajoja katkoja viikonloppuna

Sekä OP:n palveluissa että Nordean palveluissa on tiedossa katkoja viikonloppuna.

OP:n verkkopalveluissa ja maksamisessa on laaja käyttökatko viikonloppuna, pankki kertoo. Käyttökatkot johtuvat huoltotöistä.

Ensimmäiset käyttökatkot alkavat perjantaina kello seitsemältä illalla, ja kaikkien käyttökatkojen on määrä olla ohi viimeistään sunnuntaina kello 10.

OP on julkaissut verkkosivuillaan listan siitä, milloin mikäkin palvelu on poissa käytöstä tai palvelussa voi olla häiriöitä. Esimerkiksi korttimaksujen debit-tapahtumissa sekä Otto-automaattien käteisnostoissa ja -talletuksissa on häiriöitä lauantain iltakymmenen ja sunnuntain aamukymmenen välillä. Myös esimerkiksi OP-mobiili ja op.fi-palvelu ovat poissa käytöstä niin ikään lauantain iltakymmenen ja sunnuntain aamukymmenen välisen ajan.

Nordean palvelukatko alkaa yöaikaan

Nordean pankkipalveluissa on puolestaan usean tunnin katko sunnuntaina. Palvelukatko alkaa sunnuntaina kello neljältä aamuyöllä. Korttien osalta katkon arvioidaan päättyvän sunnuntaina kello 14 ja muiden palveluiden osalta kello 17.

Katkon aikana Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä eikä Nordean pankkitunnuksia voi käyttää sähköiseen tunnistautumiseen. Myös verkko- ja mobiilipankit ovat pois käytöstä katkon ajan.

Nordean mukaan korttimaksaminen onnistuu rajoitetusti esimerkiksi kaupoissa ja kylmäasemilla, mutta siinä voi esiintyä hitautta eikä maksaminen välttämättä onnistu.

Katkon aikana pois käytöstä ovat myös Nordean Siirto-sovellus sekä MobilePay-maksut Nordean korteilla.

Nordea kehottaa asiakkaita varautumaan palvelukatkoon hoitamalla päivittäiset pankkiasiat etukäteen. Jos tarpeellista, katkoon kannattaa varautua myös nostamalla etukäteen tarpeeksi käteistä.

Palvelukatkon syynä ovat Nordean tietojärjestelmille tehtävät muutokset ja niiden testaaminen.

Nordean mukaan syksyllä on edessä toinenkin laaja palvelukatko viikonloppuna 23.–25. lokakuuta. Sen vaikutuksista asiakkaille pankki kertoo myöhemmin.