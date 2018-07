Ohi on: Trump ja Putin poistuvat Helsingistä

Helsingin huippukokous on päättynyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolisoineen ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat poistuneet Helsingistä. Trumpin Air Force One -kone on jo matkalla kohti Yhdysvaltoja. Putinin kone nousee pian Trumpin koneen jälkeen.

Presidentit pitivät ennen lähtöään tiedotustilaisuuden Linnassa ja matkasivat pian sen jälkeen kohti lentokenttää.