Ohikulkija huomasi: haisevaa jätevettä lorotti Ankeriasjärveen – katso kuvat

Paha haju ja harmaa vesi havahduttivat Hannu Pesun keskiviikkona, kun hän oli ulkoilemassa Laukaan Ankeriasjärven tienoilla. Järveen laski harmaata, haisevaa vettä ojaa pitkin, ja Pesu päätti kääntyä takaisin ja seurata uomaa sen alkulähteelle. Se oli Koivukorven jätevedenpumppaamo.

– Hukkaputki, ylivuotoputki, sylki likaista vettä altaaseen, joka taas vuoti ojaan ja siitä järveen, Pesu kuvaili.

Pesu halusi saattaa tilanteen tiedoksi vesihuollon väelle.

– Missään ei ollut yhtään puhelinnumeroa, ei nimeä, jonne olisi voinut ottaa yhteyttä. Soitin hätäkeskukseen, ja he kysyivät jos voisin soittaa suoraan vesilaitokselle. Milläs minä metsässä, vanhalla kännykällä olisin numeroita ruvennut etsimään. Hätäkeskus soitti sitten palokunnan paikalle ja asia lähti etenemään, Pesu sanoi.

Ankeriasjärven alueen asukas Heikki Peurakin havahtui keskiviikkona pahaan hajuun, joka tuli järveltä ja järveen laskevasta purosta.

– Puro pumppaamolta oli täysin harmaa ja haiseva koko 800 metrin matkaltaan, Peura sanoi.

– Jätevedenpumppaamon kaikki ylivuodot on joku ohikulkija aina havainnut ja ilmoittanut sitten kuntaan, Peura sanoi.

Keskiviikkona järveen lorisi Koivukorven jätevedenpumppaamolta noin 300 kuutiota jätevettä. Ylivuoto sattui päivällä, mutta hälytysjärjestelmä ei toiminut eikä viasta tullut tietoa viranomaisille ennen kuin ulkoilemassa ollut Hannu Pesu siitä ilmoitti.

– Joitakin vuotoja on vuosien varrella ilmoitettu, eli ne mitä on havaittu. Kuka tietää, kuinka paljon pieniä vuotoja on ollut muuten, Heikki Peura päivitteli ja toivoi, että hälytysjärjestelmä saataisiin pikaisesti kuntoon.

Ylivuodon takia Ankeriasjärven vettä ei nyt kannata käyttää pesemiseen tai uimiseen.

– Pienen järven rannalla on ehkä kymmenkunta mökkiä, Peura sanooi.

Viranomaiset kävivät torstaina tutkimassa tilannetta ja järveä ympäröivää maastoa kalkittiin.

– Kiintoainesta ei ole valunut puhdistamolta. Otimme torstaina vesinäytteitä, ja toivottavasti saamme jo ennen viikonvaihdetta tietää veden laadusta, ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen sanoi.

Laukaan Vesihuolto Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin viallisen ylivuotoaltaan korjaamiseksi.