Ohisalo: Sisäministerien kokous hyvä alku, mutta mitään päätöksiä ei tehty – "Useat maat kiinnostuneita väliaikaisesta järjestelystä Välimereltä pelastettujen jakamiseksi"

Useat maat ilmaisivat torstaina kiinnostuksensa olla mukana väliaikaisessa järjestelyssä, jolla Välimereltä pelastettuja ihmisiä jaettaisiin eri maihin. Näin maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos luonnehti Helsingin epävirallisen EU-sisäministerikokouksen antia akuuteimmin ratkaisua vaativaan ongelmaan.

Halukkaita maita, niiden määrää tai järjestelyn konkreettista sisältöä eivät Avramopoulos eikä kokousta emännöinnyt sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kuitenkaan yhteisessä tiedotustilaisuudessaan kertoneet.

– Mitään päätöstä ei tehty. Teidän pitää olla kärsivällisiä, Avramopoulos vastasi, kun häneltä kysyttin pöydällä olleiden pohjapapereiden sisällöstä.

Ohisalon mukaan Suomi pyrkii neuvoston puheenjohtajamaana nyt ensimmäiseksi saamaan mahdollisimman paljon samanmielisiä jäsenvaltioita yhteen.

– Sitten mietitään se konkreettinen mekanismi, miten tästä tulevina kuukausina jaetaan vastuuta nyt, kun tilanne on pahimmillaan päällä, Ohisalo sanoi.

Hänen mukaansa jo ensi viikolla on Pariisissa kokous asiasta.

Avramopoulos on varsin luottavainen siihen, että EU-maat – Italia ja Malta mukaan lukien – saadaan yhteisen järjestelyn taakse.

– Ensi viikon kokous Pariisissa on hyvin merkittävä, komissaari arvioi.

Tähän asti Välimereltä saapuville turvapaikanhakijoille on etsitty turvapaikkaa pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.

Salvini ja Seehofer harvinaiset vieraat

Ohisalon mukaan kokouksessa on käynyt ilmi, että jäsenvaltioilla on selkeä tahto viedä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista eteenpäin siitä huolimatta, että asiassa eteneminen on ollut tahmeaa.

Ministereiden keskusteluissa esille nousivat tiedotteen mukaan erityisesti yhteistyö kolmansien maiden kanssa, toimiva paluu- ja palauttamispolitiikka sekä yhteisen, pysyvän turvapaikkajärjestelmän uudistaminen.

Sitä ennen tarvitaan kuitenkin nopeasti väliaikainen ratkaisu, sillä tänäkin vuonna Välimerellä on kuollut tai kadonnut noin 700 ihmistä.

Ohisalo pitää kokousta hyvänä alkuna.

– Olen tyytyväinen jo siihen, että niin moni ministeri osallistui tähän kokoukseen. Täällä oli monia kasvoja, joita ei yleensä nähdä näissä tapaamisissa. Jo se oli mukava viesti siitä, että ihmiset ovat täällä rakentamassa luottamusta jäsenvaltioiden välille.

Italian Matteo Salvinia ja Saksan Horst Seehoferia ei yleensä ole nähty EU sisäministerikokouksissa, joissa on käsitelty maahanmuuttoa.

Pohjapaperi ei kelvannut

Nytkään kokouksessa esitelty Ranskan ja Saksan pohjapaperi ei sopinut Salvinille. Italialaisen median mukaan Salvini oli kertonut Italian ja Maltan havittelevan erilaista ratkaisua laajemmasta taakanjaosta yhdessä muiden Välimeren maiden eli Kreikan, Espanjan ja Portugalin kanssa.

Vuoden aikana EU:n sisällä on siirretty noin 800 mereltä pelastettua ihmistä. Heidät on vastaanottanut hieman yli 10 valtiota, joukossa myös Suomi.