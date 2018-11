Ohut organisaatio koettelee Kinnulassa

Kinnulan kunnan keskushallinnon työväen kamelinselkä on ison työkuorman takia kovalla koetuksella, muttei aivan vielä katkeamassa. Työntekijöiden ja esimiesten psykososiaalisen kuormituksen arvo nousi piikkinä esille kuntaan tehdyssä työsuojelutarkastuksessa.

– Organisaatio on jo niin ohut, että etenkin tietyissä kriisitilanteissa monet ovat todella kovilla. Esimerkiksi kesällä tiettynä aikana kunnantalolla on vain yksi työntekijä, jonka vastuulla on usean sektorin asiat. Onneksi heinäkuu on hiljainen kuukausi, kommentoi kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

– Vielä on selvitty ja palvelut pystytty hoitamaan, mutta enää ohuemmaksi ei organisaatiota mielestäni voi viilata, hän jatkaa.

Aluehallintovirasto patistaa kuntaa työnantajana tekemään kirjallisen työpaikkaselvityksen esimiesasemassa olevien psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Selvitykseen pitää liittää toimenpide-ehdotuksia kuormituksen vähentämiseksi.

Kunnanhallitus käsitteli työsuojelun tarkastuskertomusta ja päätti tilata työterveyshuollolta pyydetyn selvityksen. Samalla työterveyshuolto selvittää työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön toimivuuteen liittyvät psykososiaaliset riskitekijät, jotka aiheuttavat työntekijöille vaaraa.

Ilmapiirin lisäksi työnantajan pitää kiinnittää huomiota kunnanviraston ilmanvaihtoon: enää ei käy, että kesähelteillä toimistohuoneissa on 33 asteen lämpötiloja.