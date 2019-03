Oi maamme, onnellisin – huono-osaisia piinaavat yksinäisyys ja häpeä, tutkimus kertoo

Suomi on jälleen tutkitusti maailman onnellisin maa. Tämä käy ilmi YK:n teettämästä The World Happiness Report -tutkimuksesta, jossa 156 maata laitetaan järjestykseen onnellisuuden mukaan. Suomi oli ykkönen myös viime vuonna. Etumatka seuraavana tuleviin Tanskaan, Norjaan ja Islantiin on kasvanut vuodessa entisestään. Ruotsi on listalla seitsemäntenä.

– Maailma on nopeasti muuttuva, ja se kuinka eri yhteisöt kommunikoivat keskenään kouluissa, työpaikoilla ja naapurustoissa vaikuttaa syvästi onnellisuuteen, toteaa tutkimusraportin toinen kirjoittaja John Helliwell tiedotteessaan.

Köyhyystutkija Juho Saari Tampereen yliopistosta pitää onnellisuustutkimusta luotettavana, vaikka mittarina käytetty Cantrilin tikapuumittari on pulmallinen. Informaatiota tiivistäessä ulottuvuuksia jää pois.

– Mutta tutkimus on maailmanlaajuinen ja informaatiota kerätään 156 maasta, joten tiivistäminen on pakollista ja tikapuumalli on vakiintunut tapa mitata asiaa, arvioi Saari.

Tulos on Saaren mielestä johdonmukainen aiempiin raportteihin verrattaessa. Pohjoismaissa ihmiset ovat onnellisimpia, joskin joissakin Keski-Amerikan maissa ylletään samalle tasolle.

– Onnellisuutta selittävät tutut asiat: korkea luottamus kanssaihmisten välillä korreloi korkeampaan onnellisuuteen. Tasa-arvo ja työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi.

Onnellisuuskuplan ulkopuolella on ryhmiä, jotka eivät ole päässeet myönteisestä kehityksestä osallisiksi. Saari kuvaa yhteiskuntaa salmiakin muotoiseksi. Valtaosa väestöstä voi hyvin, köyhiä taloudellinen niukkuus kurittaa. Toinen murhe on yksinäisyys.

– Huono-osaisuuden notkelmissa on ihmisiä, joiden onnellisuus on olematonta. Köyhiä on Suomessa noin 750 000 ja heillä on tutkitusti matala onnellisuus. Leipäjonojen Suomessa on heikko elintaso, elämänlaatu ja usein huonot elämäntavat. Aivan pohjimmainen joukko, noin 100 000–150 000 suomalaista, kärsii myös häpeästä ja tietoisuudesta, että elävät yhteiskunnan pohjalla, Saari muistuttaa.

Mistä köyhät iloitsevat? Saari haluaa siteerata hyvinvointitutkimuksen dosenttia, erityisasiantuntija Sakari Kainulaista, joka on tutkinut asiaa.

– Jos köyhällä on toimivat sosiaaliset suhteet, ei alhainen elintaso vie kokonaan onnellisuutta. Kainulaista lainatakseni rakastunut köyhä pärjää, Saari toteaa.

Mistä asioista tutkija itse tulee onnelliseksi?

– Itsemääräämisoikeudesta ja ajasta. Siitä, että voin vaikuttaa itse omiin aikatauluihini, kun yleensä juoksen paikasta toiseen kiireessä.

Kyläasiamies Mervi Lintunen on työssään havainnut, kuinka pieneltä tuntuvat asiat vaikuttavat merkittävästi onnellisuuteen kyläyhteisöissä. Jos yhteisen uimarannan laituri on rikki ja se saadaan kuntoon, säteilee iloisuus asiasta koko kylälle.

– Yhteen kokoontuminen, talkoohenki ja toisista huolehtiminen on kylien vahvuus. Moni kokee olonsa turvalliseksi, koska naapuriapuun voi luottaa, jos jotain yllättävää sattuu. Ihminen on kuitenkin laumaeläin, ja yhdessä tekeminen ja kokeminen on tärkeä onnellisuuden lähde, pieksämäkeläinen Lintunen kertoo.

Kylillä vahva yhteisöllisyys konkretisoituu yhteisissä tapahtumissa.

– Yhteisten päämäärien eteen tehdään työtä yhdessä, ja kun onnistutaan, koetaan ylpeyttä. Sitä samaa koetaan, kun urheilija menestyy arvokisoissa, se on koko Suomen voitto.

Lintunen itse tulee onnelliseksi arjen pienistä asioista. Siitä, että ennätti kuntosalille ja lenkille koiran kanssa ja tapasi naapurin.

– Olen ihminen, joka elää hetkessä.