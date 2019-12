Oikeus: Comptelin ex-toimitusjohtaja syyllistyi pörssirikokseen – pääosa syyttäjän väitteistä kaatui

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Nokian omistaman ohjelmistoyhtiö Comptelin entisen toimitusjohtajan Juhani Hintikan sisäpiirintiedon väärinkäytöstä 50 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan hänellä oli Comptelin osakkeita hankkiessaan täsmällistä tietoa tulevasta kaupasta, jonka jälkeisestä kurssinoususta hän hyötyi 16 500 euroa. Kaupassa oli kysymys Comptelin neuvottelemasta lisenssi- ja ylläpitopalvelukaupasta norjalaiselle Telenor Norwaylle.

Oikeus määräsi Hintikan maksamaan 16 500 euroa rikoshyötynä valtiolle, minkä lisäksi sakoista kertyy Hintikalle maksettavaa yli 34 550 euroa. Oikeuden mukaan hänen olisi pitänyt selvittää tarkemmin, muodostuuko hänellä oleva tieto kaupankäynnin esteeksi.

Syyttäjä vaati Hintikalle ehdollista vankeutta törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja vaati tätä menettämään valtiolle 200 000 euroa. Syyttäjän mukaan Hintikka olisi tiennyt muistakin merkittäviä tilauksia koskevista neuvotteluista ja niiden vaiheista, ja antoi osakkeista ostotoimeksiannot siinä vaiheessa, kun tilausten toteutuminen on ollut todennäköistä.

Oikeus kuitenkin hylkäsi pääosan syytteen sisällöstä.

Toinen ex-pomo vapautui syytteistä

Oikeus ei epäillyt Hintikan antamaa selvitystä siitä, että päätös osakkeiden hankkimisesta oli tehty jo vuonna 2013, mutta kaupat tehtiin loppuvuonna 2014, koska yhtiössä oli käynnissä koko alkuvuoden 2014 sisäpiirihankkeita.

– Tämä selvitys osoittaa, että Hintikan suhtautuminen sisäpiirintiedon väärinkäyttöön on ollut torjuvaa. Seikat tukevat johtopäätöstä, että Hintikan menettelyä ei olisi pidettävä tahallisena, oikeus arvioi.

Se kuitenkin päätteli, että kyse oli tahallisesta rikoksesta, koska laissa teko on määritelty tahalliseksi silloin, kun taho, jolla on sisäpiirintietoa, hankkii kyseistä arvopaperia. Hintikka ei myöskään selvittänyt oikeuden mukaan tarpeeksi kaupankäynnin esteitä.

Yhtiön entisen Aasian ja Tyynenmeren aluejohtajan syytteen sisäpiirintiedon väärinkäytöstä oikeus hylkäsi kokonaan.

Puolustus tyytyväinen, mutta valittaa

Hintikan ja toisen syytetyn asianajaja Kai Kotiranta toteaa, että puolustus on tyytyväinen tuomioon pääosin.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että käräjäoikeus hylkäsi Hintikan syytteen lähes kokonaan ja toisen päämieheni osalta kokonaan. Siltä osin kuin Hintikan syyte hyväksyttiin, tulemme valittamaan hovioikeuteen. Hintikalla ei ole ollut sisäpiirintietoa, Kotiranta sanoo.

Sisäpiirintieto on tietoa, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Se määritellään tiedoksi, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä tukena. Jos esimerkiksi toimitusjohtajalla on julkistamaton tieto tulevasta liiketoimesta, joka sinkoaa yhtiön pörssinousuun, toimitusjohtaja ei saa hankkia osakkeita hyötyäkseen tulevasta pörssinoususta.