Oikeus: Mies kaivoi Raaseporin linnoitukselle liki 300 kuoppaa ja vei mukanaan kymmeniä 1400–1500-luvun peräisin olevia lyijykuulia

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina miehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen Raaseporin linnoituksen muinaismuistoesineiden kavaltamisesta. Oikeuden mukaan linnoitukselle kaivettiin loppuvuodesta 2017 liki 300 kuoppaa ja sieltä vietiin 62 lyijykuulaa.

30-vuotias mies tuomittiin rakennussuojelurikoksesta ja kavalluksesta yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oikeus määräsi mieheltä löytyneet kuulat valtiolle.

Mies kiisti syytteet. Hän sanoi käyneensä linnoituksen alueella, mutta vain katsomassa nähtävyyksiä. Miehen mukaan hänen kotoaan löytyneet kuulat olivat peräisin Virosta Narvan alueelta ja sen läheisyydestä.

– Osan ammuksista hän on löytänyt Udrian alueelta pelloilta ja merenrannoilta ja osan hän on saanut naapuriltaan ja isältään. Hän on saanut joitakin ammuksia lapsena vaihtokauppoina ystäviltään, miehen vastauksessa sanotaan.

Oikeus katsoi, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kuulat olisivat Narvasta. Miehen selitys kuulien päätymisestä hänelle oli oikeuden mukaan kuitenkin epäuskottava, ja se katsoi näytetyksi kuulien olevan Raaseporin linnoitukselta. Oikeus ei myöskään uskonut miehen kertomusta nähtävyyksien katsomisesta, sillä hänen vierailunsa oli ilta-aikaan hyvin pimeällä.

Arkeologi: Suuri historiallinen merkitys

Asiantuntijalausunnon mukaan lyijykuulat ovat peräisin 1400–1500-luvuilta. Niiden joukossa oli muun muassa kammiotykkien tai muiden pienehköjen tykkien ammuksia, yksöis- ja kaksoishakojen ammuksia sekä hakapyssyjen kuulia.

Oikeudessa todistajana kuullun arkeologin mukaan esineillä ei juurikaan ole jälleenmyyntiarvoa. Historiallista merkitystä niillä kuitenkin on ja suurin vahinko on ollut kulttuurihistoriallisen tiedon menetys, todistaja kertoi.

Todistajan mukaan Raaseporin linna on uniikki, koska se on saanut olla rauhassa vuosisatojen ajan, toisin kuin monet muut linnat, joiden ympärille on rakennettu katuja.

Syytteessä oli myös toinen mies, joka tavoitettiin tuomitun kanssa linnoituksen alueelta. Oikeus ei kuitenkaan katsonut hänen kajonneen muinaismuistoesineisiin ja hänen syytteensä hylättiin.