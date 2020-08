Oikeus: Nainen ja kaksi miestä kasvattivat vuosia kannabista salolaisessa navetassa, jonka olosuhteet olivat "poikkeuksellisen erinomaiset"

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina pitkiin vankeusrangaistuksiin naisen ja kaksi miestä, jotka kasvattivat kannabista ammattimaisesti vuosien ajan salolaisessa navetassa. Lisäksi heidät määrättiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä yhteisvastuullisesti lähes 1,35 miljoonaa euroa.

Nainen osti navettarakennuksen kesällä 2012. Sen jälkeen sinne remontoitiin ammattimainen kannabiskasvattamo, jonka olosuhteita käräjäoikeus luonnehti "poikkeuksellisen erinomaisiksi".

– Kaikki on järjestetty siten, että olosuhteet ovat kuin kasvihuoneessa. Navettarakennukseen on rakennettu monipuolinen ja ammattimainen kasvatusvälineistö. Kysymys on ollut suunnitelmallisesta ja liiketoimenomaisesta kannabiksen kasvattamisesta, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan kasvatustoiminta jatkui siihen asti, kunnes poliisi teki kiinteistöön kotietsinnän maaliskuun alussa. Tärkeä todiste jutussa olivat poikkeuksellisen suuret sähkölaskut loppukesästä 2012 lähtien.

Levittivät myös huumeita eteenpäin

Oikeus katsoi selväksi, että kolmikko oli myös vastuussa huumeiden eteenpäin levittämisestä. Rikoshyödyn määrä – 1 345 000 euroa – perustui 134,5 kilon hamppukukintoihin vuosien aikana.

Pisimmän tuomion sai Jani Tapio Sivonen (tekoaikaan Hallasaari), 49, joka tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta. Kun oikeus huomioi Sivosen aiemmat tuomiot ja niistä jääneet jäännösrangaistukset, tuomion kokonaismitaksi tuli kymmenen vuotta ja kolme kuukautta.

Sergei Dobrodetelev, 46, sai kymmenen vuoden tuomion törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä niskoittelusta poliisia vastaan. 47-vuotias Irina Nurminen tuomittiin samoista rikosnimikkeistä kuin Sivonen kahdeksan vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen.

Lisäksi 49-vuotias mies sai ehdollisen tuomion avunannosta törkeään huumausainerikokseen ja 23-vuotias mies sakkoja tuottamuksellisesta rahanpesusta.