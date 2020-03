Oikeus: United Brotherhood on pyörittänyt järjestelmällistä huumekauppaa korkean turvaluokan vankiloissa, tuomio jengin Turun-johtajalle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut rikollisjärjestö United Brotherhoodin jäseniä huumeiden järjestämisestä Turun ja Riihimäen vankiloihin. Huumekauppaa käytiin viime ja toissa vuonna.

Todistajana oikeudessa kuullun Riihimäen vankilan rikosseuraamusesimiehen mukaan jengi pyörittää vankiloissa järjestelmällistä huumekauppaa, ja viestintä hoidetaan esimerkiksi teksti-tv:n kautta. Oikeuden mukaan hänen kertomustaan ei ole mitään syytä epäillä.

Huumeita toivat vankiloihin esimerkiksi vankien puolisot perhetapaamisten yhteydessä kehon sisälle piilotettuna. Jutussa tuomittiin muun muassa 50-vuotias Jukka Kristian Kattelus, joka johti poliisin mukaan ainakin vielä viime vuonna jengin Turun-osastoa. Oikeuden mukaan hän ja jengin Turun-osaston jäsen ainakin yrittivät hankkia ja levittää Riihimäen vankilaan 250 Subutex-tablettia.

– Kokonaisuudessa on kyse järjestäytyneen rikollisryhmän United Brotherhoodin organisoidusta huumausainekaupasta kahteen suljettuun vankilaan. Joidenkin vastaajien osalta on lisäksi kyse erillisistä rikoksista, luonnehti erikoissyyttäjä Petri Vaaja syytteitä oikeudessa tammikuussa.

Subutex on vankilahuumeena suosittu, sillä se ei haise, se on tasalaatuista ja sillä on korkea kate. Yhden tabletin arvo vankilassa on viranomaisarvioiden mukaan noin 150 euroa, joka on moninkertainen katukauppaan verrattuna. Hinta vaihtelee tarjonnan mukaan.

Kokonaisuudessa oli syytettynä kaikkiaan 20 henkilöä, ja syytteet koskivat muun muassa törkeitä huumausainerikoksia. Jutussa tuomittiin kaikkiaan 17 ihmistä muutaman kuukauden ehdollisesta vankeudesta yli neljän vuoden vankeuteen. Käräjäoikeus hylkäsi osan syytteistä. Kaikki syytetyt eivät kuulu tai ole kuuluneet jengiin.

Osa vangeista rikastuu, toiset velkaantuvat

Huumekauppa vankiloissa on esimerkiksi todistajana kuullun Turun vankilan apulaisjohtajan Petri Kiurun mukaan vankiloissa erittäin vahingollista.

– Jotkut vangit rikastuvat ja toiset velkaantuvat, pidetään velkalistoja ja peritään velkoja. Vankilassa on myös vankeja, jotka pyrkivät irtaantumaan päihteistä ja rikollisuudesta, mikä tavoite vaikeutuu huomattavasti, jos huumausaineita on vankilassa helposti saatavissa, Kiuru sanoi.

Hänen mukaansa huumausaineita siirtyy sellien välillä esimerkiksi lipputangon narun tyyppisellä hissiviritelmällä, jolla pystyy onkimaan tavaraa kerrosten välillä. Tieto kulkee vankilan sisällä eristyksestä ja yhteydenpidon rajoituksista huolimatta huutamalla, viestittämällä yhteisillä kävelykierroksilla ja hissiviritelmillä.

UB-miesten rangaistuksia kovennettiin

Katteluksen lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus kovensi neljän muun tuomitun rangaistusta sillä perusteella, että he olivat tehneet rikoksensa osana rikollisryhmä United Brotherhoodin toimintaa. Heistä kovimman tuomion sai Turun UB:n jäsen Jani Elias Mäkinen, 40, joka hoiteli Katteluksen kanssa huumekaupan käytännön järjestelyjä vankiloiden ulkopuolella. Hänet tuomittiin kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta.

Toinen Turun-osaston jäsen taas järjesteli Subutexia ensin ulkopuolelta Riihimäen vankilaan välitettäväksi ja myöhemmin jouduttuaan itse Turun vankilaan hänen roolinsa oli hankkia aineita vankilan muurien sisäpuolelta käsin. Hänet tuomittiin puolentoista vuoden vankeuteen. Kolmas UB-mies taas istui Riihimäen vankilassa ja järjesteli vankilaan Subutexeja ja Diapameja. Hänet tuomittiin vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen.

Jengin toimintaan vähintäänkin myötävaikuttanut mies sai seitsemän kuukautta vankeutta yritettyään hankkia Helsingissä Mäkisen ja Katteluksen ohjeistuksen mukaisesti 5 000 eurolla Subutexia, mutta myyjät puukottivat häntä ja veivät häneltä rahat. Myöhemmin hän hankki 6 000 eurolla 250 tablettia Subutexia.

Ankarimman, neljän vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistuksen sai jutussa Vihtori Erik Väinämö Jyrkkänen, 25. Hän muun muassa toimitti huumeita hammasklinikan tiloihin siellä hoitokäynnillä olleelle Riihimäen vankilassa istuvalle miehelle. Jyrkkäsen tuomiota ei kovennettu jengipykälän perusteella.

Myös viisi naista tuomittiin jutussa lyhyisiin ehdollisiin tai ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.

Osa myönsi pikkurikoksia

Kaikki syytetyt kiistivät raskaimmat syytteet huumekaupasta. Muutama myönsi käyttäneensä tai pitäneensä hallussaan pieniä määriä huumeita tai hormoneja. Yksi miehistä myönsi antaneensa toimeksiannon vaimolleen, että tämä toisi aineita miehen omaan käyttöön. Vaimokin myönsi tämän.

Katteluksen puolustus totesi, että jos jotain huumausainetoimituksia on ollut, kyse ei ainakaan ole ollut kaupankäynnistä.

– Mikäli tässä jotain tällaista (huumeiden salakuljetusta) olisi, kyse olisi henkilöiden omasta vankilassa tapahtuneesta käytöstä, Turun-osaston johtajan avustaja sanoi.

Viranomaiset vaativat United Brotherhoodia parhaillaan lakkautettavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Tammikuussa oikeus päätti asettaa jengin väliaikaiseen toimintakieltoon.