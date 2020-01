Helsingin käräjäoikeus on tänään hylännyt Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen toimittaja-kirjailija Jessikka Aron lähestymiskieltovaatimuksen kahta someaktiivia vastaan.

Oikeus katsoi, että Aroa eri tilanteissa esimerkiksi nettijulkaisuunsa kuvanneen ja eri kanavissa häntä pilkalliseen sävyyn käsitelleen kaksikon toiminta oli Aroa vakavasti häiritsevää. Oikeus katsoi myös, että toiminta aiheutti Arolle pelkoa ja ahdistusta.

Kaksikon eri tilaisuuksissa yrittämä fyysinen häirintä ei ollut oikeuden arvion mukaan luonteeltaan kovin vakavaa. Oikeus huomautti, ettei lähestymiskiellolla voida muun muassa ennakkosensuurin kielto huomioon ottaen kieltää ihmisiä lähettämästä yleisön saataville verkkoviestejä. Esimerkiksi mahdolliset kunnianloukkaukset tai yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen eivät ole vapauteen tai rauhaan kohdistuvia rikoksia, joita vastaan lähestymiskiellolla haetaan suojaa.

– Lähestymiskiellolla ei voida antaa suojaa kaikenlaisen rikollisuuden tai häirinnän vaaran varalta. Rikokset ja häirintä, joita vastaan lähestymiskiellolla on tarkoitus antaa suojaa, ovat sellaisia tekoja, jotka tyypillisesti toteutetaan fyysisillä tai muilla yhteydenotoilla itsensä uhatuksi tuntevaan henkilöön, oikeus perustelee päätöstään.

Aro: Vaino on jatkunut ainakin vuodesta 2018 alkaen

Aron vaateen mukaan on perusteltua olettaa, että häiriköt tulisivat tekemään hänen terveyteensä, vapauteensa tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai vakavasti häiritsemään tätä.

– (Mies ja nainen) ovat yhdessä tai erikseen vainonneet Aroa jo ainakin vuodesta 2018 alkaen. Menettely jatkuu eikä sille ole nähtävissä mitään loppua. (Heitä) on kiellettävä tapaamasta Aroa tai muuten ottamasta yhteyttä Aroon. (Heitä) on kiellettävä myös seuraamasta tai tarkkailemasta Aroa sekä oleskelemasta Aron oleskelupaikan läheisyydessä, vaatimus kuului.

Kaksikko on kutsunut Aroa muun muassa Nato-trolliksi, hybridisotilaaksi ja väittänyt, että tämä käy sotaa suomalaisia vastaan. Häirintää on Aron mukaan tehty muun muassa MV-julkaisun välityksellä, julkaisemalla videoita Youtubessa ja levittämällä Arosta väittämiä pitkin sosiaalista mediaa. Sen jälkeen, kun Aro julkaisi Putinin trollit -nimisen kirjan syyskuussa 2019, kaksikko tuli kuvaamaan Aroa kirjamessuille ja heidät heitettiin ulos, kun he eivät lopettaneet kuvaamista.

Kaksikko kutsuu itseään toimittajiksi ja he kertoivat oikeudessa tehneensä muun muassa kymmeniä Aroa koskevia julkaisuja MV-julkaisuoikeudenkäynnistä, jossa Aro on uhrin asemassa. Kaksikon mies teki oikeuden käytäviltä jatkuvaa livestriimiä nettiin ja kävi kuvaamassa muun muassa perinteisen median edustajia tivaten "alpakkamedialta" ja "valtamedialta" erilaisia asioita.

Vakavan häirinnän ja viestitulvan uhriksi yleisemminkin joutunut Aro oli oikeudessa sermien takana juuri häneen kohdistuvan häirinnän takia..