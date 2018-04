Oikeus kuuli Turun iskun uhria: "Työnsin lastenrattaita ja tunsin pistoksen niskassa" – Syytetty ei saapunut kuuntelemaan

En muista ihan tarkkaan millä tavalla hän otti minusta kiinni. Muistan vain, että työnsin lastenrattaita vasemmalle puolelle ja tunsin pistoksen niskassa, italiaa puhuva nainen kertoi Turun joukkopuukotusoikeudenkäynnissä.

Nainen kertoi tulkin välityksellä, että oli veitsi-iskun aikaan palaamassa tyttärensä kanssa kotiin yhdistystoiminnasta, jossa järjestetään lapsille tekemistä. Hän kertoi, että huomasi makaavansa maassa ja muisteli huutaneensa italiaksi apua.

– Minulla on sellainen muistikuva, että olisin nähnyt oikealla puolella hyökkääjän ja sitten olisi ollut toinen mies, joka seurasi häntä. Ja sen jälkeen menetin tajuntani, nainen kertoi.

Myöhemmin nainen heräsi sairaalasta. Hänen kehoonsa oli osunut useita veitseniskuja. Nainen kertoi, että väkivallanteosta aiheutui kovia kipuja ja useita vammoja, jotka eivät vieläkään ole kaikilta osin parantuneet.

Syytetty Abderrahman Bouanane vahingoitti kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä Turun keskustassa viime elokuussa. Tänään oikeuden on tarkoitus kuulla useita uhreja.

Syytetty uupui paikalta

Oikeusistunto pidetään Turun vankilassa. Yleisö seuraa istuntoa videoyhteyden välityksellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa.

Bouananen ei saapunut tänään oikeussalina toimivaan vankilan auditorioon. Vielä aamun istunnon alussa puheenjohtaja odotteli syytetyn saapuvan paikalle henkilökohtaisesti.

Puolustuksen mukaan Bouanane on pyytänyt, että hänen ei tarvitse olla paikalla oikeudenkäynnissä. Puheenjohtajan mukaan päivän kuulemiset voidaan käsitellä ilman syytetyn läsnäoloa.

Edellisessä oikeusistunnossa Bouanane hermostui puukottamalleen miehelle ja hänet poistettiin salissa. Veitsestä saanut Hasan Alazawii kertoi tällöin oikeudelle, että oli lähtenyt Bouananen perään ja luonnehti tätä istunnossa toistuvasti pelkuriksi.

– Häntä (syytettyä) pelotti, joten hän otti aina pakkia ja palasi sitten takaisin. Kuten pelkurit tekevät, Alazawii kuvaili Bouananen toistuvia hyökkäyksiä auttajan kimppuun ennen Bouananen hermostumista.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Bouanane on myös kertonut poliisin kuulusteluissa, että oli omasta mielestään paikalla toteuttamassa terroritekoa. Puolustus on kuitenkin kiistänyt, että teot olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa lain tarkoittamalla tavalla.