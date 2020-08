Oikeus päättää tänään 12 murhasta epäillyn vangitsemisesta – Poliisi: "Kyllä se poikkeuksellista on"

Poliisi vaatii tänään 10 miestä ja kahta naista vangittavaksi murhasta epäiltynä Pasilan poliisitalolla järjestettävässä vangitsemisoikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus on jo päättänyt kuuden ensimmäisen epäillyn vangitsemisesta. Ensimmäisenä oikeus vangitsi 37-vuotiaan miehen murhasta epäiltynä todennäköisin syin. Aamun jälkeen oikeus on vanginnut lisäksi 40-, 35- ja 28-vuotiaat miehet ja 23-, ja 40-vuotiaat naiset. Kaikki tähän asti vangitut on vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Istunnot jatkuvat iltapäivälle.

Miespuolisista epäillyistä ensimmäinen peitti kasvonsa yleisön ja median edessä, kun yleisöä päästettiin hetkeksi oikeussaliin. Osa epäillyistä pyrki keskustelemaan paikalla yleisönä olleiden naisten kanssa. Sekä käräjätuomari että poliisi huomauttivat heille, että puhuminen on kiellettyä.

Poliisi ei vielä kommentoi tapahtumia

Poliisi tiedotti perjantaina, että se tutkii Helsingissä tiistain ja keskiviikon välisenä aikana tapahtunutta henkirikosta murhana, mutta on ollut tutkinnallisista syistä vaitonainen tapahtumista. Oikeudessa paikalla oleva tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio kommentoi asiaa medialle hyvin lyhytsanaisesti, kun häneltä kysyttiin kuinka poikkeuksellisena hän pitää henkirikosepäilyä, jossa on näin monta epäiltyä.

– Kyllä se poikkeuksellista on, hän totesi.

Epäillyt ovat 70-, 80- ja 90-luvuilla syntyneitä. Vangitsemisistunnot käydään suljetuin ovin.

Syytteennoston määräpäivä jutussa on 8. lokakuuta.