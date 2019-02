Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) hallitusjäsenyydessä ruotsalaisessa SEB-pankissa ei ole juridista ongelmaa, jos hallitusjäsenyys SEB:ssä alkaa aikaisintaan huhtikuun lopussa. Pöysti sanoi STT:lle, että hänen saamansa tiedon mukaan hallitusjäsenyys alkaisi SEB:ssä kesäkuun alussa. Se ei siis alkaisi vielä SEB:n maaliskuun lopun yhtiökokouksesta.

Pöystin mukaan Berner toimitti eilen myöhään illalla lisätietoa mahdollisesta siirtymisestään SEB :n hallitukseen.

Muun muassa Yle, Lännen Media ja Ilta-Sanomat kertoivat tänään, että Bernerin mahdollinen hallitusjäsenyys SEB:ssä alkaisi vasta kesäkuun alussa. SEB:n viestintäjohtaja Frank Hojem kertoi Ilta-Sanomille, että Berner aloittaa SEB:n hallituksessa vasta 1. kesäkuuta.

Pääministeri Juha Sipilä kommentoi torstaina Lännen Medialle tietoa, että Berner olisi aloittamassa pankin hallituksessa vasta kesäkuussa.

– Olen tästä keskiviikkoiltana sopinut. Nyt kun on olemassa pienikin epäilys, niin ministeri ei voi olla edes toimitusministerinä, Sipilä sanoi Lännen Median mukaan.

Haastattelusta ei käynyt ilmi, kenen kanssa ja mistä asiasta Sipilä on sopinut.

Sipilä ja Berner eivät antaneet medialle lainkaan kommentteja, kun he saapuivat keskustan eduskuntaryhmän kokoukseen torstaina iltapäivällä.

Pallo ensisijaisesti muilla kuin Pöystillä

Pöystin tiedon mukaan yhtiökokouslainsäädännön mukaan on mahdollista, että yhtiökokous voi päättää, milloin yksittäisen hallituksen jäsenen jäsenyys alkaa. Mikäli aikataulu on nyt kerrottu, tilanne on Pöystin mukaan hänen aikaisemman kannanottonsa mukainen.

– Siinä ei ole juridisesti meidän puolesta ongelmaa, jos se menee näin, Pöysti sanoi STT:lle.

Pöysti kuitenkin korosti, että asian käsittely on kesken.

– Tämähän on siinä mielessä yksinkertainen asia, että valtioneuvoston jäsen on siirtymässä toisiin tehtäviin. Valtioneuvoston jäsenen pitää itse ensisijaisesti harkita se, miten hän huolehtii, että ministerin tehtävä tulee asiallisesti, lainmukaisesti ja eduskunnan luottamusta nauttien hoidettua. Tehtävän kanssa ei saa olla päällekkäin sellaisia tehtäviä, jotka ovat yhteensopimattomia valtioneuvoston jäsenyyden kanssa, Pöysti sanoi.

Pöystin mukaan asiassa pallo on ensisijaisesti muilla kuin hänellä laillisuusvalvojana.

– Minä valvon sitä, että jos asia ei mene niin kuin kuuluisi mennä, niin sitten tarvittaessa toimitaan. Ministerin tulee myös huolehtia siitä, että hän ei osallistu esteellisenä päätöksentekoon, Pöysti sanoi.