Oikeuskansleri: Osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen oli ongelmallista – Soini: Olen käyttänyt harkintaa

Oikeuskanslerin mukaan ulkoministeri Timo Soinin (sin.) osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen oli ongelmallista.

– Kun ulkoministeri matkustaa ulkomailla Suomen valtion edustajana, hänen olisi oikeuskanslerin mukaan perusteltua noudattaa kannanotoissaan erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä, oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo tiedotteessa.

Pidättyvyys on oikeuskanslerin mukaan tarpeen, jottei synny väärinkäsityksiä siitä, mikä on Suomen valtion ja mikä on ministerin oma kanta.

– Oikeuskanslerin mukaan menettely on ollut omiaan lisäämään virheellisen tulkinnan mahdollisuutta ja vaaraa siitä, että virkamatkan kohdemaassa voi syntyä mielikuva, että kysymys on Suomen virallisesta kannasta tai linjasta.

Soini otti toukokuussa Kanadan-virkamatkallaan osaa abortinvastaisen Pro life -liikkeen tilaisuuteen.

Osallistuminen oli myös kannanotto, sanoo oikeuskansleri

Soini on aiemmin tuonut esille sen, että hän ei pitänyt tilaisuudessa puheenvuoroa eikä hänellä ollut tapahtumassa minkäänlaista roolia. Oikeuskansleri kuitenkin katsoo, että osallistumista voidaan pitää ministerin virkatoimiin ja asemaan kytkeytyvänä.

– Virkamatkallaan Soini on edustanut kotimaataan, jonka lainsäädännössä abortti on sallittu ja joka toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja muun muassa heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä edistämiseksi.

Soini on useissa yhteyksissä tuonut esille raskauden keskeytyksiä vastustavat näkemyksensä.

Oikeuskanslerin mukaan osallistumisessa oli kyse uskonnonharjoittamisesta, mutta myös abortinvastaisesta kannanotosta.

– Valtiolta ja sen edustajana toimivalta henkilöltä edellytetään yleensä puolueetonta ja neutraalia suhtautumista eri vakaumuksiin.

Soini: Olen käyttänyt harkintaa ja käytän jatkossakin

Soini sanoo käyttäneensä aina harkintaa ja käyttävänsä sitä jatkossakin.

Soini kommentoi oikeuskanslerin ratkaisua sanomalla, että oikeuskanslerin mukaan hän ei ole toiminut lainvastaisesti ja tämän päätöksen mukaan nyt eletään.

– Totta kai kanslerin teksti kokonaisuudessaan, kymmenen sivua, on painavaa asiaa ja otan sen kaiken vakavasti ja opikseni, hän sanoi.

– Minun kantani on varmaan nyt selvä, ja tämä on kannanotto tähän Kanadan tilanteeseen ja osallistumiseen siellä, ja se on loppuun käsitelty tällä päätöksellä, Soini vastasi kysymykseen, aikooko hän vielä osallistua vastaavanlaisiin tilaisuuksiin.

Soini sanoo keskustelleensa asiasta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa.

– Kävimme keskustelua, että oikeuskansleri oikeusvaltiossa käsittelee nämä asiat ja oikeuskanslerin ja tuomioistuimien sanomisiin ei poliitikkojen pidä puuttua, vaan ne otetaan sellaisena kuin ne annetaan.

Luottamusäänestyksen ajankohta ei vielä ratkennut

SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät aikovat esittää epäluottamuslauseen ulkoministerille hänen aborttikannanottojensa vuoksi.

Virallisesti epäluottamusta ei vielä ole esitetty, joten puhemiesneuvosto ei kokouksessaan tiistaina voinut myöskään päättää epäluottamusäänestyksen ajankohtaa. Ensi viikko olisi hallitukselle hankala, sillä tiedossa on virkamatkoja muun muassa YK:n yleiskokouksen vuoksi.

– Onhan se tietysti selvää, että hallituksen ministerit ja kansanedustajat osallistuvat luottamusäänestyksiin. Mutta se on tämän talon päätös, milloin tämmöiset äänestykset järjestetään. Ja on tietysti selvää, että jos minun luottamuksestani äänestetään, niin olen tietysti paikalla, Soini sanoi.