Oikeusministeriön kansliapäällikkö vakuuttaa: Lapsiasiavaltuutettu pysyy Jyväskylässä

Keskisuomalaisen toimitus sai vinkin, jonka mukaan oikeusministeriön kansliapäällikkö olisi aloittanut selvityksen lapsiasiavaltuutetun toimiston siirtämisestä Jyväskylästä Helsinkiin. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vakuuttaa kansliapäällikkö Pekka Timonen.

– Arvaan kyllä, mistä tällainen vinkki johtuu. Meillä on tekeillä selvitys kaikkien erillisvaltuutettujen (yhdenvertaisuusvaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu, tietosuojavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu) hallinnon yhdistämisestä, mikä koskisi esimerkiksi viestintää, it-palveluja ja verkkosivuja, kertoo Timonen.

Timosen mukaan tukipalveluihin liittyvä selvitys ei sisällä ajatusta siitä, että lapsiasiavaltuutetun pääpaikka siirtyisi pois Jyväskylästä.

– Tällaista asiaa ei virkamiesjohto edes pystyisi päättämään, vaan se on poliitikkojen asia. Mitään tällaista ei tiedossamme ole, sanoo Timonen.

Timosen mukaan uuden lapsiasiavaltuutetun haku on parhaillaan käynnissä. Hakuilmoituksessa mainitaan, että valtuutetulla on toimisto Helsingissä, mutta varsinainen sijoituspaikka on Jyväskylässä. Lapsiasiavaltuutetun virka täytetään viiden vuoden määräajaksi toukokuun alusta alkaen

– Myös niille hakijoille, jotka ovat asiasta kyselleet, olemme vahvistaneet että Jyväskylä on valtuutetun kotipaikka, sanoo Timonen.