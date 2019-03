Oikeusministeri: Perustuslakivaliokunta päättää, ottaako se kireän vai maltillisen tulkintalinjan

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) korostaa perustuslakivaliokunnan roolia. Hän sanoo Uutissuomalaiselle, että perustuslakiasiantuntijoita on moneen junaan, asiantuntijoiden rooli on tärkeä eikä asiantuntijoissa ole mitään vikaa. He voivat esittää näkemyksiä erittäin tiukan tulkinnan mukaan ja sanoa, että peruslailla ohjataan vero- talouspolitiikkaa.

– Mutta perustuslakivaliokunnan jäsenten pitää tunnistaa, onko tämä politiikan makua vai valtiosääntöoikeutta.

Neulansilmä on kapea

Häkkänen ei lähde sanomaan sitä, ovatko perustuslakiasiantuntijat menneet politiikan puolelle. Hän korostaa, että valiokunnan jäsenten pitää olla erittäin hyvin perillä valtiosääntöoikeudesta ja juridiikasta.

Häkkäsen mukaan osa asiantuntijoista on kireämmän koulukunnan ja osa maltillisemman koulukunnan edustajia. Perustuslakivaliokunnan jäsenten tulee päättää, ovatko he kireällä vai maltillisella tulkintalinjalla.

– Perustuslakivaliokunta päättää, mikä on valtiosääntöoikeuden tulkintalinja ja tällä mennään.

Häkkänen pitää tärkeänä, että heti tulevan vaalikauden alussa tehdään huolellinen valtiosääntöoikeudellinen analyysi ja valmistelu siitä, miten sote- ja sosiaaliturvauudistuksia voidaan toteuttaa. Suomella on merkittäviä rahoitusongelmia, jotka liittyvät edellä mainittuihin uudistuksiin. Samaa aikaan on äärimmäisen kapea perustuslaillinen neulansilmä, josta uudistukset voivat mennä läpi.

Hyvä systeemi

Kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) sanoo, että perustuslakivaliokunnan työstä ja asiantuntijoiden roolista kannattaa käydä oma keskustelunsa vaalien jälkeen. Vuoden 2000 perustuslakiuudistus oli monessa mielessä uraauurtava ja on synnyttänyt vahvan perustuslakikulttuurin.

– Siinä on paljon hyvää, mutta se ansaitsee tulla keskustelluksi, onko siinä jotain korjaamista. Onko pilkun vääntöä ollut vähän liikaakin.

Heinäluoman mukaan Suomen systeemi, jossa on perustuslakivaliokunta, on äärimmäisen hyvä.

– Meille on eduksi se, että me tiedämme ennen lain säätämistä, onko lakiehdotus perustuslain mukainen vai ei, Heinäluoma sanoo ja viittaa muiden maiden järjestelmiin, jossa valmis laki saatetaan viedä perustuslakituomioistuimeen.

– Se on kaikkein onnettomien tilanne, että ensin hyväksytään laki ja sitten tehdään valitus.

Asiantuntijoiden suut pienemmälle

Heinäluoma korostaa, että perustuslain tulkinta on aina perustuslakivaliokunnan käsissä. Se ei ole sidottu etukäteen siihen, mitä asiantuntijat sanovat.

– Ja usein on myös niin, että asiantuntijoiden keskuudessa on erimielisyyttä. Kulloinenkin valiokunta on se, joka vastaa tulkinnasta.

Heinäluoman mukaan asiantuntijoille on aina sallittu julkisten mielipiteiden esittäminen. Yhä useampi asiantuntija on kuitenkin ottanut tavakseen ottaa osaa julkiseen keskusteluun heti, kun he tulevat perustuslakivaliokunnan ovesta ulos.

Heinäluoma ei pidä tätä tapaa korrektina ja kaipaa siihen muutosta. Hän perustelee tätä sillä, että valiokunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia eivätkä voi osallistua keskusteluun ennen kuin valiokunnan lausunto tai mietintö on valmis.

"Herroja ja hidalgoja"

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) arvostelee voimakkaasti perustuslakiasiantuntijoita. Pekkarisen mukaan osa heistä on noussut herroiksi ja hidalgoiksi.

– He eivät ole tulleet tekemään vain juridista perustuslaillista päätösvaltaa vaan ovat alkaneet tekemään yhteiskuntapolitiikkaa, minkä pitäisi kuulua poliitikoille.

Pekkarisen mukaan sekin on ongelma, että yksittäinen perustuslakiasiantuntija alkaa käydä twitterissä keskustelua valiokunnan asioista.

– Jos olisin täällä seuraavalla vaalikaudella, en sellaisia perustuslakiakasiantuntijoita tänne kutsuisi, Pekkarinen sanoo ja jatkaa.

– He ovat alkaneet ronkkia asioita, jotka eivät heille kuulu alkuunkaan.