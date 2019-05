Oksennusastia ja virtsanhajua – Lehti: Petäjävedellä toimivan hoivayksikön toiminnassa havaittiin vakavia puutteita

Petäjävedellä toimivan ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä on havaittu vakavia puutteita, kertoo Petäjävesi-lehti.

Lehden mukaan Heinämäen kodit -nimisen hoivayksikön toiminnassa on havaittu niin vakavia epäkohtia, että kodin kaikki seitsemän asukasta on siirretty kiireellisesti muualle. Asiakasturvallisuuden on todettu vaarantuvan kodissa jatkuvasti.

Yrityksen toimilupaa ei kuitenkaan ole peruttu.

Heinämäen kodeissa on hoidettu lehden mukaan lähinnä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sijoittamia mielenterveyskuntoutujia ja ikäihmisiä.

Aluehallintovirasto on lehden mukaan tehnyt yksiköön yllätystarkastuksen helmikuussa yhdessä Petäjäveden kunnan kanssa. Tällöin ilmeni, että osalla asiakkaista ei ollut lainkaan asiakaskirjauksia, ja työvuorolistoille oli merkitty valheellisesti työntekijöitä, jotka eivät olleet paikalla tai edes työskentele Heinämäessä, lehti kertoo.

Myös asukkaiden ruokahuollossa oli havaittu puutteita.

Tarkastuskertomuksen mukaan erään asukkaan huone haisi voimakkaasti virtsalle ja toisen tyhjän huoneen lattialla oli vati täynnä oksennusta.