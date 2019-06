Oksennusta, verta ja ystävyyttä Tuokkarilla – tältä näytti nuorten päättäjäisjuhlinta lauantaina Jyväskylässä

Jyväskylän keskusta oli lauantai-iltana autio, vain harmaa tihkusade piiskasi katuja. Koulujen päättäjäispäivän juhlinta näytti keskittyvän Tuomiojärven, tutummin Tuokkarin rantaan. Keskisuomalainen oli mukana aistimassa jyväskyläläisnuorten lauantai-illan huumaa palveluoperaatio Saappaan matkassa, joka laastaroi niin nuorten sielun kuin ruumiinkin vammoja Jyväskylän tummenevassa illassa.

Ensimmäisenä Saapas auttoi jo Tuokkarille vievän tien varrella märkään maahan lyyhistynyttä itkuista tyttöä. Tytön mustaksi värjätyt hiukset peittivät alas painetut kasvot ja viiltelyarpien täyttämät käsivarret puristuivat polvien ympäri. Hiusten lomasta saattoi erottaa poskille valahtaneet irtoripset ja kuulla itkunsekaisen valituksen. Saappaan vapaaehtoinen Aino Vekkilä kumartui nuoren puoleen, ja sai vastaukseksi kysymyksiinsä vain epätoivoista parkunaa.

– Vittu kun P:n piti tulla mun luo yöksi, ja vittu nyt mä en löydä sitä mistään. Se on ainoo, jonka kanssa mä pystyn puhuun normaalisti.

Kaveria odotellessa Vekkilä paikkasi nuoren verille nirhautuneen kämmenen. Myös ambulanssi hälytettiin paikalle, koska tytön henkinen tila ei näyttänyt vakaalta. Siitä nousi meteli.

– Vittu ette hälytä poliisia. Mä joudun osastojaksolle. Mutsilla ei ole varaa mun sairaalahoitoon. Vittu lopettakaa mun piinaaminen!

Kaikeksi onneksi nuori ei ollut yksin, vaan useampi koulukaveri tarjosi apua ja kotiin viemistä. Lopulta löytyi myös kaivattu P, joka tuki jaloilleen nostettua epävakaata hoipertelijaa pois jonnekin, ehkä kotiin. Ambulanssi ei tätä juhlijaa tavoittanut.

Alhaalla Tuomiojärven rannassa satojen nuorten kihisevä ja kiljahteleva joukko aaltoili ja siirtyili tietä kulkevan poliisiauton karkottamana tai kaveriporukan vetämänä kuin silliparvi.

Jyväskylän seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Göösiä tervehdittiin tuon tuosta vanhana tuttuna. Hänen seuraansa hakeutui myös urheasti hymyilevä täysi-ikäinen nuorimies, jonka suu oli veressä. Verta oli roiskahdellut myös paidalle ja pyyhkiytynyt käsiin ja poskille.

– Ihan normaali päättäjäismeininki, mies veisteli.

Tuntematon ohikulkija oli lyönyt häntä.

– Koska mä oon niin kusipää, kun oon humalassa. Näitä tulee silloin tällöin. En ollut vielä tänään saanutkaan turpaan, nuorukainen yritti kehua.

Göös oli pahoillaan nuoren puolesta, jota hän kuvaili rauhalliseksi ja mukavaksi kaveriksi.

Tuokkarin ilta oli kännisekoilua ja oksennusta, mutta myös ystävyyden riemua.

Huumeita ei Tuokkarilla näkynyt, vaikka joidenkin harvojen vanhempien juhlijoiden arvaamattomasta käytöksestä saattoi aistia niitä käytetyn. Sen sijaan viinaa ja nuuskaa nautittiin estoitta.

Ilta oli Saappaan vapaaehtoisten mukaan tavanomaista rauhallisempi. Harmaana tihkunut jatkuva vesisade ehkä harvensi hiukan juhlijoiden joukkoa, mutta silti tunnelma oli riehakkaan innostunut. Kauan kaivatun kaverin kaulaan kapsahtajia tai miehekkäästi olkapäät yhteen pukkaisevia nuoria oli paljon.

– Kaikilla on hyvä fiilis, kun koulu on loppu, kaksi yhdeksäsluokkalaista tyttöä totesi.

Heidän mukaansa "kaikki" ainakin Kilpisen koulun yhdeksänsiltä luokilta olivat paikalla. Jotkut jopa selvin päin.

– Se on kyllä noloa, että täällä on seiskoja ja kaseja. Eikö ne tajua, että tämä on meidän juhla, närkästynyt yhdeksäsluokkalainen poika totesi.

Monen nuoren vanhempi myös tiesi, missä lapsi viettää aikaansa. Yhden pojan vanhemmat olivat jopa tuoneet tämän Tuokkarille.

– Tämän kerran sain tulla tänne, mutta viestitellä täytyy kotiin ja vain maltillisesti juoda. Ne hakee mut myös kotiin, nuori mies tiedotti.

Illan hämärtyessä tihkusade ja meno yltyi. Keskisuomalaisen poistuessa paikalta noin yhdeltätoista ambulanssi oli käynyt paikalla usein, poliisi vähän harvemmin. Saapas jatkoi partiointiaan aamuyölle asti.

Susanna Paananen ja Terttu Ruusuvirta ovat toimineet vuosia operaatio Saappaan vapaaehtoisina.

He jaksavat lähteä illalla sateeseen ja kylmäänkin, koska haluavat kohdata ja auttaa nuoria.

– Tämä antaa hirveän hyvän mielen. Tuntuu, että teen jotakin, josta on oikeasti hyötyä, Ruusuvirta sanoo.

Ruusuvirta ja Paananen paikkaavat ja desinfioivat pikkuhaavoja, tarjoavat kahvia ja joskus huovan ympärille tai heittävät autolla kotiin, mutta ennen kaikkea keskustelevat nuorten kanssa ja kuuntelevat heitä. Monella nuorella näkyy tänä päivänä viiltävä aikuisen kaipuu.

Erilaisia kohtaamisia tuli Paanaselle ja Ruusuvirralle lauantaina kymmeniä. Mistä nuoret oikein haluavat sitten puhua?

– Tyttö- ja poikaystävistä, vanhemmista, sydänsuruista, jatko-opiskelusta, tulevaisuudensuunnitelmista. Kaikesta maan ja taivaan väliltä, naiset luettelevat.

Rannalla liikkuu heidän mukaansa pääosin yhdeksäsluokkalaisia ja sitä vanhempia nuoria.

– Ala-asteikäiset ovat selkeä poikkeus ja vähemmistö, naiset sanovat.

Ruusuvirralla on kokemusta Saapas-työstä viisi vuotta ja Paanasella 10 vuotta.

Ruusuvirran sai aikoinaan mukaan työhön omat lapset, jotka olivat Saappaassa vapaaehtoisina. Paananen taas näki ilmoituksen Henki ja Elämä -lehdessä.

Paanasen mukaan nuoret ovat vuosien saatossa muuttuneet yhä fiksummiksi ja moni on liikkeellä täysin selvin päin. Silti pieni ääripää on, jolla ei mene niin hyvin. Toisinaan vapaaehtoisten ei auta muu kuin tehdä nuoresta lastensuojeluilmoitus tai joissakin tapauksissa hälyttää poliisi.

Lauantaina Saappaan väkeä partioi useassa eri ryhmässä Jyväskylässä. Erityisnuorisotyönohjaaja Ilkka Göösin mukaan Saapas partioi Jyväskylässä yleensä joka viikonloppu.

Saapas on evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön muoto, jonka tehtävänä on vastata nuorten välittömään fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen avun tarpeeseen. Toimijoina ovat täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kansalaistiedoin ja -taidoin. Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja sosiaalisessa mediassa.