"Olen aina pakottanut itseni olemaan paras kaikessa" – Perfektionisti sahaa usein omaa oksaansa

Petri Hiissalle tuli seinä vastaan syksyllä 2013. Ehtiväisellä yrittäjällä oli aina ollut monta rautaa tulessa, mutta yhtäkkiä hän ei kyennyt enää nukahtamaan. Ja kun unet jäivät korkeintaan pariin tuntiin yössä, katosi muutamaksi kuukaudeksi myös kyky saada työt tehtyä.

– Omanarvontuntoni oli ollut työssä menestymisessä. Yhtäkkiä en enää pystynytkään tekemään töitä. Oli vakava paikka kysyä itseltäni, miten olen ajanut itseni tähän pisteeseen, Hiissa kertoo.

Hiissa tajusi, että oli aina vaatinut itseltään liikaa. Enemmän kuin kukaan edes realistisesti voisi saavuttaa. Taipumus perfektionismiin alkoi jo kouluaikana.

– Olen aina pakottanut itseni olemaan paras kaikessa. Koulussa halusin koulun parhaan päättötodistuksen keskiarvon, Hiissa sanoo.

Raja mahdollisen ja tarpeellisen välille

Perfektionisteilta hämärtyy usein raja siitä, mikä on mahdollista ja mikä on tarpeellista. Hiissakin luonnehtii itseään renessanssimieheksi. Melkein kaikki on hänelle mahdollista, mutta kaikki ei ole tarpeellista. Ja toisaalta, jos aikoo tehdä vähän kaikkea, on hyväksyttävä se, että kaikessa ei voi olla paras.

– Olen hyvä monessa asiassa, mutta olen joutunut rajaamaan, mikä on se asia, jota teen vaikka työkseni, Hiissa sanoo.

Samalla pitäisi pystyä tunnistamaan myös ne asiat, joista on valmis luopumaan.

– Pitää myös hyväksyä, että samaan lopputulokseen voi päästä monella tavalla. Täytyy uskaltaa delegoida hommia muille ja hyväksyä se, että ne tehdään eri tavalla kuin itse olisi tehnyt ja silti tulos voi olla riittävän hyvä.

Romahduksesta apua muille

Hiissa alkoi oman romahduksensa jälkeen pohtia täydellisyyden tavoitteluaan ja tajusi, että vääristyneet ajatusmallit ovat syy väsymykseen. Omien pohdintojen pohjalta syntyi ensin nettiin suosittu verkkovalmennus ja sen jälkeen kirja. Täydellinen kirja julkaistiin helmikuun alussa.

– Verkkovalmennus ja kirja syntyivät omasta tarpeesta, Hiissa sanoo.

Kun Hiissa oppi luovuttamaan täydellisyydestä ja pyrkimään sen sijaan pelkästään erinomaisuuteen, hän huomasi, että tulosta syntyi itse asiassa aiempaa enemmän.

– Kun hyväksyy sen, ettei ihminen ole robotti, saa sivutuotteena enemmän aikaiseksi, vaikkei sekään ole itseisarvo, Hiissa toteaa.

Vertailu lisääntynyt somen myötä

Täydellisyyden tavoitteluun on nykyään helppo ajautua. Ihmisillä on aiempaa paljon enemmän mahdollisuuksia valita, mitä ­haluaa tehdä. Sosiaalisen median kautta ihminen näkee koko ajan, mitä muut ovat valinneet. Kun aiemmin lähipiiriin kuului pieni joukko ihmisiä, joihin itseä verrata, nyt Facebook-kavereita voi olla satoja.

Naiset tuovat ­perfektionismiaan helpommin esiin kuin miehet, mutta molemmat sukupuolet lankeavat täydellisyyden tavoitteluun. Miehet verhoavat sen usein menestykseen ja työntekoon.

Joissakin asioissa perfektionismi on tarpeenkin. Kirurgi tai lennonjohtaja eivät voi pyrkiä riittävään laatuun, vaan tehtävä pitää hoitaa niin tarkasti kuin ikinä mahdollista.

– Yleistynyt perfektionismi ­leviää niihinkin asioihin, joilla oikeasti ei ole merkitystä, Hiissa sanoo.

Usein perfektionistit myös yllättyvät huomatessaan, että toisilla oli paljon matalammat kriteerit tehtävän onnistumiselle alun perinkin.

"Voit saada kaiken, mutta et yhtä aikaa"

Hiissan kirjoittamassa oppaassa on kunkin luvun yhteydessä tehtäviä, joiden äärelle voi pysähtyä miettimään omia ajattelumallejaan.

– Ensin pohditaan, mikä aiheuttaa uupumuksen. Onko taustalla miellyttämisen halu vai velvollisuudentunto? Haluaako ihminen arvostusta vai pelkääkö hän tulevansa kritisoiduksi? Itsetuntemus on ainut tapa saada pysyviä tuloksia, Hiissa sanoo.

Monesti täydellisyyden tavoittelusta on vaikea luopua, etenkin jos asiat ovat itselle tärkeitä.

– Voit kyllä saada kaiken, mutta et yhtä aikaa. Asiat eivät toteudu vuodessa, mutta ehkä kymmenessä.