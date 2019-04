Oletko huolissasi ympäristöstä? Joka kymmenes ei ole lainkaan

Valtaosa suomalaisista on huolissaan ympäristöstä. Moni pitää mahdollisuuksiaan vaikuttaa ympäristöön omilla kulutustavoilla helppona, mutta yhtä moni on päinvastaista mieltä, selviää uudesta kyselytutkimuksesta.

Verkkokauppa Matsmartin teettämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta (64 prosenttia) suomalaisesta on vähintään melko huolestunut ympäristöstä. Joka neljäs (24 prosenttia) ei ole kovinkaan ja lähes joka kymmenes (9 prosenttia) ei ole lainkaan huolestunut.

Naisista jopa kolme neljästä (75 prosenttia) ja miehistä vähän yli puolet (54 prosenttia) ilmaisi huolensa. Täysi-ikäisistä nuoret ovat huolestuneempia kuin keski-ikäiset.

Vaikuttaminen helppoa vai vaikeaa?

Vastaajien näkemykset siitä, miten helppoa tai vaikeaa on vaikuttaa ympäristöön omilla kulutusvalinnoilla, jakaantuvat melko tasaisesti.

Vähän yli kolmasosa (36 prosenttia) katsoo, että se on vähintään melko helppoa. Niin ikään reilu kolmasosa (35 prosenttia) on sitä mieltä, että se on vähintään melko vaikeaa. Neljäsosa (26 prosenttia) ei pidä sitä helppona eikä vaikeana.

Naisten mielestä vaikuttaminen on helpompaa kuin miesten. Iän mukaan tarkasteltuna silmään pistää, että 15–17-vuotiaista vähintään melko helppona vaikuttamista pitää vain alle viidesosa (18 prosenttia).

Ruokahävikki noin 20 kiloa henkilöä kohden

Kyselytutkimus toteutettiin Kantarin (aiemmin Kantar TNS) Forum-paneelissa viime viikolla. Vastaajina oli 1 191 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ruotsalainen verkkokauppa Matsmart pyrkii vähentämään ruokahävikkiä. Se ostaa tuotteita, jotka muutoin saatettaisiin heittää pois esimerkiksi sesonkivaihtelun, pakkausten vaihtumisen tai umpeutuneen parasta ennen -päiväyksen takia, ja myy niitä eteenpäin.

Matsmart tuli Suomeen kesällä 2017. Yrityksen mukaan suomalaisten kotitalouksien ​ruokahävikki​ on noin 20 kiloa henkilöä kohden vuodessa ja sen asiakkaat pelastivat yli 500 000 kiloa ruokaa hävikiltä viime vuonna.