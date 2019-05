Oletko nähnyt tätä miestä? – Kadonneen etsintä käynnissä Heinävedällä

Poliisi etsii Heinävedellä kadonnutta Erkki Huhtakangasta. Vimeinen havainto kadonneesta on perjantai-illalta Valamontieltä Valamon luostarin alueelta.

Kadonnut on noin 170–180 senttiä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hän on pukeutunut harmaanvaaleaan tuulitakkiin ja päässään hänellä on mahdollisesti tumma lakki. Mies kävelee kumarassa asennossa ja käyttää silmälaseja.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot kadonneesta hätäkeskukseen numeroon 112.