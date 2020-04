Oletko nähnyt tätä miestä? – Poliisi kaipaa havaintoja Tampereella kadonneesta Jouni Virrasta

Poliisi pyytää tietoja Tampereella 3.4. kadonneesta Jouni Virrasta. Virta on ollut istumassa iltaa tuttaviensa luona sekä Pirkankatu 18:ssa että Sepänkatu 11:ssa, josta hän on poistunut noin kello 23.00–00.00. Tämän jälkeen häneen ei ole sen saatu yhteyttä.



Virralla on todennäköisesti ollut päällään siniset farkut, musta pusakkamallinen takki ja mustat pikkukengät. Hän on 183 senttimetriä pitkä, tukevarakenteinen ja käyttää silmälaseja.

Virta asuu Hallituskadulla ja todennäköisiä reittivaihtoehtoja kotiin menolle on useampia.

Mahdolliset havainnot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi , soittamalla numeroon 0295 445 890 tai ottamalla yhteyttä lähimpään poliisiin.