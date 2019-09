Oletko nähnyt tätä miestä? – Viimeisin havainto 62-vuotiaasta Jyväskylän Taka-Keljon Ladun Majan lähistöltä

Jyväskylässä etsitään 62-vuotiasta miestä.

Viimeisimmät mahdolliset havainnot miehestä on tehty Taka-Keljossa sijaitsevan Ladun majan ulkoilureittien lähistöllä tiistai-iltana hieman ennen iltakuutta.

Poliisin mukaan mies on 180 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on harmaat hiukset. Miehen yllä on harmaa verkkatakki ja siniset farkut. Päässään hänellä on lippalakki ja jaloissaan lenkkikengät.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.