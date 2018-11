Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi etsii Jyväskylässä kadonnutta 81-vuotiasta Yrjö August Hirvistä

Poliisi pyytää tietoja ja havaintoja Jyväskylässä kadonneesta 81-vuotiaasta miehestä.

Yrjö August Hirvisen tiedetään poistuneen Jyväskylän Puistokadulla sijaitsevasta Taunonkodista toissa viikon keskiviikkona 24. lokakuuta.

Kadonnut on 165–170 senttimetriä pitkä. Hänellä on lyhyet harmaat hiukset ja hän käyttää silmälaseja. Tuntomerkkinä on myös hieman ontuva kävely.

Kadotessaan mies oli pukeutunut kuluneisiin vaatteisiin. Poliisin tietojen mukaan mies poistui Taunonkodista vanhalla mustalla miesten polkupyörällä ja hänellä oli tavaraa mukanaan.

Hirvinen on hyvässä fyysisessä kunnossa. Hän on liikkunut viikoittain polkupyörällä Jyväskylän ja Muuramen välillä. Muuramessa hän on viettänyt aikaansa lähellä Rannankylän golfkenttää sijaitsevan Levonmäentien päässä sijaitsevalla tontillaan.

Tiedot ja havainnot kadonneesta pyydetään soittamaan poliisille numeroon 050-456 0471.