Oletko nähnyt tätä miestä tai autoa? – Poliisi etsii Iisalmessa kadonnutta 30-vuotiasta miestä

Poliisi kaipaa havaintoja Iisalmessa tiistaina kadonneesta 30-vuotiaasta Juuso Sirviöstä.

Sirviöstä ei ole havaintoja tiistai-illan jälkeen. Viimeisimpien havaintojen mukaan hän oli kotonaan Iisalmessa.

Sirviö on katoamisen aikaan tai ennen sitä ollut mahdollisesti liikkeellä omistamallaanmustalla BMW 520d -mallisella henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on GGN-718. Myös auto on kateissa.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai numeroon 029 5455067. Kuva: Poliisi

Kadonnut on noin 170 senttiä pitkä, vartaloltaan hoikka ja hänellä on ruskeat hiukset.

