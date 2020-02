Oletko nähnyt tätä naista? Poliisi pyytää vihjeitä 35-vuotiaasta Saarasta, jonka epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi – liikkunut myös Keski-Suomessa

Poliisilla on yhä vahvemmat perusteet epäillä, että Pohjois-Savossa kadonnut 35-vuotias Saara Arva on joutunut henkirikoksen uhriksi, poliisi tiedottaa. Arva katosi Vesannolla syyskuussa. Aluksi tapausta tutkittiin katoamisena, mutta pian tutkinta muuttui henkirikostutkinnaksi. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vanginnut Arvan taposta epäiltynä eteläsuomalaisen keski-ikäisen miehen.

Poliisi on kuulustellut tai puhuttanut runsaasti todistajia. Poliisille on muun muassa selvinnyt, että Arva ja mies olivat liikkuneet viime kesän Vesanto–Tervo–Konnevesi -akselilla Pohjois-Savon ja Keski-Suomen alueella. He ovat leiriytyneet useissa eri paikoissa, muun muassa metsäpalstoilla ja vesistöjen läheisyydessä.

Arvalla on poliisin mukaan havaittu ennen katoamistaan muun muassa kasvoissa vammoja, jotka ovat mahdollisesti syntyneet pahoinpitelyn seurauksena.

Poliisi pyytää lisähavaintoja varsinkin 31.8.–1.9.2019 väliseltä ajalta Saara Arvan ja hänen seurassaan olleen miehen liikkumisesta sekä Arvan kasvovammoista. Kaksikko on liikkunut poliisin mukaan mustalla Audi-merkkisellä henkilöautolla. Viimeisin havainto Arvasta on tehty 31. elokuuta iltapäivästä Neiturin kanavalla Vesannolla.

Kaksikko on liikkunut Audilla. Kuva: Poliisi / Lehtikuva

Poliisi jatkaa maastoetsintöjä.