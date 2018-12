Oletko palauttanut kirjaston kirjoja myöhässä? – Jyväskyläläiset Anu, Hilkka, Raimo ja Pyry tunnustivat heti

Myöhästymismaksut ovat kirjastoille merkittävä tulolähde. Jyväskylän kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisman mukaan pelkästään Jyväskylässä myöhässä palautettujen lainojen maksuista kertyy 200 000 euroa joka vuosi. Myöhästymismaksut kattavat reilusti yli kolmanneksen Jyväskylän kirjastojen vuosittaisista kokonaistuloista, jotka ovat noin 503 000 euroa. Muita kokonaistulojen lähteitä ovat muun muassa tilavuokrat, hankeavustukset ja poistomyyntikirjatulot. Myöhästymismaksuista saatavat tulot kattavat kuitenkin vain pienen osan kirjaston vuosittaisia menoja, jotka ovat yli 8,5 miljoonaa euroa.

– Maksuja käytetään kirjastojen toiminnan pyörittämiseen. Tuloilla katetaan tietysti menoja, mutta jos tuloja on paljon, niillä hankitaan esimerkiksi enemmän kirjoja.

Myöhästymismaksujen määrä on viime vuosina pysynyt samana.

Asiakas saa halutessaan muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lähestyvän eräpäivän muistutus on ollut käytössä yli viisi vuotta, mutta tämä ei juurikaan ole vaikuttanut myöhästymismaksujen vuosittaiseen suuruuteen. Jos laina myöhästyy, se alkaa kerryttää joka vuorokausi kasvavaa sakkoa. Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään asiakkaalle, jos laina on viikon myöhässä. Ensimmäinen ilmoitus maksaa asiakkaalle myöhästymismaksun lisäksi euron. Viime vuonna tällaisia ilmoituksia lähetettiin Jyväskylässä yli 37 000 kappaletta.

– Nämä kirjeet ovat tehokkaita, sillä toisia myöhästymisilmoituksia tarvitsi lähettää enää vain noin 3 900 kappaletta eli kymmenesosalle ensimmäisen ilmoituksen saaneista.

Toinen yhden euron maksava ilmoitus lähetetään 25 vuorokautta ensimmäisen jälkeen, jos asiakas ei ole siihen mennessä palauttanut myöhästynyttä lainaa. Jos asiakas ei vielä toisenkaan myöhästymisilmoituksen jälkeen palauta lainojaan ja toisesta ilmoituksesta on kulunut neljä viikkoa, sakkojen karhuaminen siirtyy perintäyhtiölle. Perintälaskun sai viime vuonna 243 henkilöä. Perintä koski yhteensä 1 071:tä lainaa. Lisäksi joskus sattuu tapauksia, joissa kirja tai muu aineisto rikkoutuu tai likaantuu palautuskelvottomaksi. Laitinen-Kuisma kertoo, että tällaisissa tapauksissa asiakas sopii korvaamisesta usein suoraan kirjaston kanssa.

Muutaman euron maksua ei tarvitse tavallisesti maksaa heti pois, mutta kymmenen euron ylittävästä velkasaldosta asiakas joutuu lainauskieltoon. Lisäksi Keski-kirjastoilla eli Keski-Suomen alueen kirjastoilla on käytössään menettely, jossa asiakkaan tulee kerran vuodessa maksaa velkasaldonsa tyhjäksi.

– On paljon asiakkaita, joilla maksuja on odottamassa esimerkiksi viiden tai kuuden euron verran. Jos näistä maksuista ei koskaan muistuttaisi, kirjastolla jäisi aika paljon maksuja saamatta, Laitinen-Kuisma summaa.

Vuosittainen tarkastus aloitetaan maaliskuun alussa. Jos asiakkaalla on maksuja edellisvuodelta, hän on lainauskiellossa, kunnes edellisvuoden maksu on kokonaan maksettu.

Kysyimme jyväskyläläisiltä kaupunginkirjastolla, ovatko he palauttaneet kirjaston kirjoja myöhässä ja saaneet sakkomaksuja. Katso vastaukset yläpuolelta kuvasarjasta.