Oletko tehnyt tänä keväänä remonttia tai vaihtanut hiusten väriä? – Se on ihan normaalia, sillä kevät herättää halun uudistua

Tekeekö mielesi aloittaa uusi harrastus tai siivota turhat tavarat kaapeista? Vai kaipaatko ehkä isompaakin elämänmuutosta?

Kevät ja syksy herättävät usein halun uudistua. Keväällä tämä herääminen liittynee luonnon alkavaan kukoistukseen ja valon lisääntymiseen, syksyllä taas uuden kauden aloittamiseen kesälomien jälkeen, arvelee valmentaja Tuomas Mikkonen, jolta on äskettäin julkaistu kirja 100 tapaa uudistua ja kukoistaa.

– Ihmisillä on tarve mennä eteenpäin. Jos on pitkään paikallaan, alkaa helposti ahdistaa.

– Ihminen myös tykkää vertailla itseään toisiin. Jos ympärillä ihmiset uudistuvat, tekevät muutoksia ja näyttävät voivan hyvin, saattaa itsellekin herätä ajatus, että pitäisikö minunkin tehdä jotakin.

Elämän luonto on muutos, sanoo myös psykologi ja kouluttaja Heli Heiskanen. Elämä muuttuu koko ajan joka tapauksessa, halusimmepa tai emme. Siksi on helpompaa, jos osaa elää niin, ettei vastusta elämän virtaa.

Itse valittuja muutoksia, uudistuksia ja elämyksiä toiset kaipaavat enemmän kuin toiset. Hedelmällisintä on, jos uudistus saa alkunsa omasta sisäisestä innostuksesta eikä esimerkiksi ulkopuolelta tulevista muutospaineista.

Tuttuun ja turvalliseen on helppo jäädä, vaikka mieli kaipaisi jotakin muuta.

– Tyytymättömyys omaan elämään on tärkeä viesti. Silloin kannattaa pysähtyä miettimään, mihin on tyytymätön ja mitä todella haluaa. Jos ei pysähdy, jää helposti pyörimään tyytymättömyyden kehään, pohtii Heiskanen, joka on kirjoittanut kirjan Herkkyyden voima – opas omannäköiseen elämään (2016).

Koko elämää ei kannata yrittää laittaa kerralla uusiksi.

– Joskus menee paljon elämässä kerralla uusiksi, mutta jos voi valita, niin yksi asia kerrallaan on hyvä periaate, Heli Heiskanen sanoo.

– Fokus kannattaa laittaa yhdelle alueelle kerrallaan ja työstää sitä asiaa kuukauden tai kaksi, neuvoo myös Tuomas Mikkonen.

Kestävintä on, jos uudet tavat saa liitettyä osaksi identiteettiä: jos tavoitteena on vaikkapa laihtuminen, ei kannata tuijottaa vain sitä, milloin vaaka näyttää viisi kiloa vähemmän, vaan pyrkiä ajattelemaan, että ”minä se olen sellainen ihminen, joka ei syö jälkiruokia” tai ”minä se olen sellainen ihminen, joka tykkää kävellä portaat”.

– Asiaan ei kannata suhtautua vain projektina, koska projektit aina loppuvat joskus, Mikkonen toteaa.

Arjen rutiinit ovat kaksiteräinen miekka.

– Toisaalta ne tuovat turvaa ja rakennetta arkeen, toisaalta liiallinen takertuminen rutiineihin voi kangistaa, Heiskanen sanoo.

Tuomas Mikkonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja tekee päätyönään yritysvalmennusta. Vapaa-ajallaan hän kirjoittaa lifestyle-oppaita ja roolipelikirjoja.

– Harrasteprojektit voivat auttaa elämään täydempää elämää. Aika monella on potentiaalia vaikka mihin, hän rohkaisee.

Millaista uudistumista Mikkonen itse kaipaisi juuri nyt?

– Nyt kun kirjoittamisen rutiini on jo hyvällä tasolla, voisin ottaa aktiivisemmin kontaktia ja lähteä mukaan uusiin yhteisöihin. Haluaisin esimerkiksi pitää yllä japanin kielen taitoani.

Heli Heiskanen luonnehtii, että uudistuminen on hänelle elämän suola.

– Yrittäjänä saan kehittää työtäni ja koulutuksia luovasti. On hienoa, että ihminen voi koko ajan luoda nahkaansa.

Sekä Mikkonen että Heiskanen kuitenkin myös muistuttavat, että koko ajan ei tarvitse uudistua tai tavoitella muutosta.

Mikkonen muistuttaa uutuuskirjassaan elämänviisaudesta ”It’s better to want what you have than to have what you want” (on parempi haluta sitä, mitä on, kuin saada se, mitä haluaa).

– Tämän lauseen sisäistäminen on yksi parhaista nikseistä onnellisempaan elämään. Ei ole koko ajan kiire tai hoppu jonnekin, kun tässäkin on aika hyvä.