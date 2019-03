Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esikunnan mukaan kilpailukykykomissaari Margarethe Vestagerin kabinettipäällikkö Ditte Juul-Jörgensen oli ollut puhelimitse yhteydessä Suomen EU-edustuston pysyvään edustajaan viime viikolla. Kabinettipäällikkö oli poikkeuksellisesti soittanut suoraan oma-aloitteisesti pysyvälle edustajalle. Pääministerin esikunnan mukaan viestin sisällössä ei sinänsä ollut hallitukselle uutta tietoa. Komissio on ollut koko ajan johdonmukainen siinä, että sotea ei pitäisi notifioida.

Pysyvä edustusto välitti hallitukselle tiedon, että kabinettipäällikkö Juul-Jörgensen oli suositellut vahvasti, että oikeusvarmuusilmoitusta ei tehtäisi.

Kabinettipäällikön mukaan ilmoituksen avulla ”ei ole ollenkaan helppoa saavuttaa oikeudellista varmuutta asiassa, joka on näin monitahoinen”. Pääministerin esikunnan mukaan hän oli jatkanut, että “my recommendation is not to notify but to look for another way which might be helpful”. Eli karkeasti suomennettuna, että suositukseni on olla notifoimatta, mutta tutkikaa toista tapaa mikä voisi olla avuksi. STT:n saamassa viestissä ei avata, mikä tämä toinen tapa voisi olla.

"Oikeusvarmuusilmoitus komissiolle kuitenkin tehdään"

Pääministeri Sipilä oli sunnuntaina Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla toiveikas sote-uudistuksen etenemisestä vaikeuksista huolimatta. EU:lle tehtävästä notifikaatiosta on Sipilän mukaan keskusteltu komission kanssa yli vuoden ajan.

– Viimeksi perjantaina sain hyvin tuntemaltani kilpailukomissaarilta (Margarethe Vestagerilta), hänen kabinetistaan, viestin jossa selkeästi sanotaan, että heidän vahva suosituksensa on, että ette tuo tätä heille käsittelyyn, Sipilä sanoi sunnuntaina ja tarkensi, että viesti tuli Vestagerin kabinettipäälliköltä.

Sipilän mukaan komissio on koko ajan sanonut, ettei se halua sote-uudistusta käsittelyynsä. Hallituksen mukaan sote-uudistukseen ei sisälly kiellettyjä valtiontukia.

– Oikeusvarmuuden hankkiminen tästä olisi hyvin monimutkainen prosessi, ja lopullinen varmuus tulisi vasta EU-tuomioistuimen kautta, Sipilä perusteli.

Perustuslakivaliokunnan linjauksen perusteella oikeusvarmuusilmoitus komissiolle kuitenkin tehdään, Sipilä sanoi.