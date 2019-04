"Olisi nuoremman polven demareille historiallista, jos olisimme ykköspuolue" -SDP:n vaalivalvojaisissa ei vielä uskalleta tuulettaa

Sosialidemokraattien vaalivalvojaiset alkavat hitaasti: vielä puoli tuntia tilaisuuden alkamisen jälkeen paikalla on enemmän toimittajia kuin valvojia. Paikalla on erityisesti demarien nuorta polvea, jotka odottavat ennakkoääniä jännittyneinä.

Vaalivoittoa toivotaan, mutta varsinkaan ennen ennakkoäänten julkistamista ei vielä uskalleta siihen luottaa, saati puhua siitä, miten iso voitto on tulossa.

– Minulle olennaisinta on, että olemme viimeksi voittaneet eduskuntavaalit vuonna 1999. Siitä on 20 vuotta aikaa. Siinä mielessä olisi tällaisille nuoremman polven demareille historiallista, jos olisimme ykköspuolue. Ja ylipäätään jos kannatus nousee, se on myös vaalivoitto, sanoo Timo Nevaranta, puheenjohtaja Antti Rinteen entinen lehdistöavustaja.

Myös Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi huomauttaa, että SDP oli eduskuntavaalien suurin puolue viimeksi 1999.

– Meidän ikäluokkamme ei puolueessa ole koskaan ollut tilanteessa, että vaalivoitto olisi ollut mahdollinen. Onhan tämä aika jännittävä tunnelma, että kuinka tänä iltana käy. Ennakkoääniä odotetaan kovasti.

Näkkäläjärvi muistuttaa, että vaalipäivän äänet ovat ennenkin heilutelleet vaalitulosta verrattuna gallupeihin ja ennakkoääniin.

"Oma joukkue koolla"

Vaalivalvojaisten väkimäärä kasvaa vähitellen kohti pian julkistettavaa ennakkoäänestyksen tulosta. Myös helsinkiläinen Helmi Selamo-Rode toivoo voivansa olla valvojaisissa ennakkoäänten julkistukseen saakka. Aikataulun sanelee valvojaisten todennäköisesti nuorin osallistuja, 2-vuotias Saima Rode.

– Tulimme lähinnä moikkaamaan tuttuja ja katsomaan, miten itse kullakin vaalit menevät. Iloitsen, jos puolue saa selkeän vaalivoiton, Selamo-Rode kertoo.

Paikalle Helsingin Virgin Oil -ravintolaan odotetaan noin kuutta sataa henkeä.

– On mukava nähdä oma joukkue koolla, se luo yhteishenkeä. Se on oikeastaan vaalivalvojaisissa tärkeintä, sanoo Timo Nevaranta.

Tunnelma vaalikentillä erilainen

Tänä keväänä tunnelma vaalikentillä on Mikkel Näkkäläjärven mukaan ollut hyvin erilainen kuin neljä vuotta aiemmin.

– Silloin puhuttiin pääasiassa, mistä leikataan ja miten velkaantuminen saadaan loppumaan. Nyt puhutaan siitä, mihin pitäisi panostaa ja miten ilmastonmuutos ratkaistaan.

Näkkäläjärven mukaan vaaliteltoilla on myös kyselty, mitä SDP tekisi pääministeripuolueena.

– Neljä vuotta sitten ei kauheasti uskottu, että SDP voisi Suomen suuntaan olla vaikuttamassa. Nyt taas odotuksetkin ovat aika isoja. On hyvä eduskuntaan valittavienkin tunnistaa, että nyt odotetaan, että suuntaa oikeasti lähdetään muuttamaan.

Selamo-Rode ei tänä vuonna ole päässyt juurikaan mukaan kampanjatyöhön eikä ole ehtinyt paljon seurata vaalitenttejäkään. Hän on kuitenkin Antti Rinteen suoriutumiseen tyytyväinen. Samaa mieltä on Nevaranta.

– Hyvinvointivaltion kehittämiskysymykset ovat olleet demarien keskiössä tällä vaalikaudella ja niistä on myös keskusteltu vaalikampanjan aikana. Mielestäni kampanja on mennyt hyvin, Nevaranta pohtii.

Samoja asioita hän haluaisi myös hallitusohjelmaan. Selamo-Rode toivoisi, että hallitusohjelmassa huomioitaisiin osatyökykyiset. Lisäksi hän haluaisi, että mahdollisessa sote-uudistuksessa painotettaisiin aiempaa enemmän sosiaalipuolta.

Näkkäläjärvi toivoisi hallitusohjelmaan ilmastotavoitteiden tiukentamista ja aiheen tuomista myös EU:n agendalle Suomen puheenjohtajuuskaudella. Hän näkee myös, että koulutusleikkausten politiikkaa ei enää jatkettaisi.

– Myös sosiaaliturvauudistus pitäisi saada vauhtiin, että siitä saadaan yksinkertaisempi, vähemmän byrokraattinen ja enemmän ihmisiä palveleva.